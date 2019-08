Mario Serpa, ex corteggiatore di Uomini e donne, si scaglia contro la redazione e, più in particolare, contro la storica autrice del programma Raffaella Mennoia. Nelle ultime ore sono volati stracci tra i due, riferito sempre al polverone secondo il quale il suo ex fidanzato, Claudio Sona, non sarebbe stato del tutto sincero durante il trono.

Secondo l'ex corteggiatore, l'ex tronista era fidanzato durante il suo percorso a Uomini e Donne, prendendo in giro la redazione e lui stesso. Per questo motivo Serpa si sarebbe stupito su come mai la redazione continui a frequentare Sona nonostante l'inganno.

Raffaella Mennoia in merito al caso Serpa-Sona: 'Le fake news con me non funzionano'

Nelle ultime ore l'autrice di Uomini e Donne avrebbe risposto a un commento di un utente su Instagram, il quale darebbe ragione a Mario Serpa sulla questione di Claudio Sona. Ovviamente sono state richieste spiegazioni e la Mennoia ha risposto:

"Ti vorrei informare che il Sola, come lo chiami tu, ha ampiamente dimostrato che non era fidanzato durante il trono...se poi te vuoi sostenere il contrario sarò molto interessata ad ascoltarti. Per il resto le chiacchiere, le illazioni, le finte segnalazioni, le fake news con me non funzionano. Quindi se la redazione decide di condividere la propria vita con Claudio fa bene a farlo!".

Mario Serpa contro l'autrice: 'In nome della verità sarebbe meglio tacere'

L'ex corteggiatore non ci sta e passa al contrattacco.

In molti hanno notato che la questione è molto delicata; Mario, infatti, ha più volte presenziato durante il Trono Classico come opinionista. I rapporti con la redazione, quindi, erano più ottimi che mai. Ovviamente, non si sa ancora se la sua presenza verrà confermata per la nuova stagione. Qualche ora fa l'ex fidanzato di Claudio Sona ha risposto al commento della Mennoia e in modo molto sarcastico ha dichiarato:

"Mi state riempendo di messaggi con questo screen..beh due paroline desidero dirle. Carissima Raffaella Mennoia, anche se comprendo la necessità di dover proteggere l'immagine del primo trono gay, non credo tu sia nella posizione di poter raccontare castronerie e, in nome della verità, sarebbe meglio tacere o lasciare esporre solo i diretti interessati. Detto questo, come ognuno è libero di farsi le vacanze con chi vuole, è libero pure di raccontare di prove, dimostrazioni e bla,bla,bla... Beh, io racconto la mia di verità e tutti sapiamo qual è stata! Un bacione di cuore".

La polemica è esplosa anche su un'altra piattaforma social, Twitter, dove molti utenti stanno attualmente cinguettando sul caso, dando dimostrazioni d'affetto all'ex corteggiatore.