Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV ambientata ad Istanbul che sta collezionando ascolti alti sulle reti Mediaset. Nelle nuove puntate in programma ad agosto su Canale 5, Deniz Kaya rischierà di perdere la vita in seguito ad un grave incidente stradale con la sua motocicletta.

Bitter Sweet: Deniz non crede alle nozze di Nazli e Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, tratte dalle puntate in onda ad agosto su Canale 5 si soffermano su Deniz (Hakan Kurtas), il quale sarà sempre più insofferente per il frettoloso matrimonio tra la sua amata Nazli (Ozge Gurel) e Ferit (Can Yaman).

Per questo motivo il Kaya finirà in ospedale in seguito ad un incidente stradale. Tutto inizierà esattamente quando il musicista comincerà a sospettare dei motivi che hanno spinto l'Aslan ad unirsi in matrimonio con la cuoca. Per questo motivo, l'uomo comincerà a bersagliare gli sposini di battutine, tanto che alla fine crederà di essere giunto alla verità.

Il fratello di Demet, infatti, crederà che le nozze siano state solamente celebrate per ottenere l'affido di Bulut. L'unico modo possibile per strapparlo alle mani dei suoi diabolici zii, interessati solo alla sua dote.

Tesi avvalorata dalle parole della cuoca, che gli confesserà di provare dei veri sentimenti verso l'affarista, nonostante le nozze siano solo una messa in scena. Una situazione che turberà moltissimo Deniz che cercherà ugualmente di fare finta di niente dando la possibilità ai due sposi di festeggiare il loro giorno più bello.

Il Kaya ha un grave incidente stradale

Stando alle trame di Bitter Sweet si evince che il Kaya si metterà al volante della sua potente motocicletta per dimenticare le nozze tra la Piran e l'amico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Purtroppo il musicista si scontrerà a velocità elevatissima contro un camion dopo aver perso il contro della moto. Deniz, a questo punto, rimarrà esanime al bordo della strada fin quando non sarà soccorso da alcuni presenti all'incidente, che allarmeranno subito i soccorsi.

Asuman si offre di prendersi cura del fratello di Demet

La prima persona che sarà informata sarà Asuman, la quale aveva ricevuto l'ospitalità dal fratello di Demet dopo aver avuto dei problemi di convivenza con la sorella e Fatos.

Fortunatamente le condizioni del giovane risulteranno meno gravi del previsto, tanto che dovrà tenere il braccio immobilizzato per qualche tempo. La sorella della chef, invece, si rifiuterà di tornare a vivere sotto lo stesso tetto di Fatos, rendendosi disponibile ad aiutarlo nelle faccende domestiche visto la sua momentanea immobilità. Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulla serie tv che sta infiammando l'estate italiana.