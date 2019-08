Gli appuntamenti di Bitter Sweet di mercoledì 28 e giovedì 29 agosto saranno caratterizzati da alcuni eventi particolarmente interessanti. Il primo riguarderà Nazli, la quale si renderà conto della vera identità di Pelin e deciderà di chiederle un incontro nel tentativo di vederci più chiaro sulla vicenda. Il secondo avvenimento, invece, riguarderà Demet. Quest'ultima è vittima delle minacce e dei soprusi di suo marito.

La donna però, in preda a un momento di estrema vendetta, deciderà di registrare suo marito mentre confesserà i suoi crimini. Vediamo nel dettaglio che cosa accadrà nei due episodi in questione.

Anticipazioni Bitter Sweet mercoledì 28 agosto: Nazli scopre la verità su Pelin

La puntata di mercoledì 28 agosto di Bitter Sweet sarà caratterizzata da Nazli, la quale scoprirà la verità su Pelin. Dopo averla, involontariamente, invitata alla festa di compleanno di suo marito Ferit, la giovane cuoca si renderà conto che la donna è l'ex fidanzata del suo uomo, ma non solo: la nuova arrivata, infatti, mostrerà anche di avere delle intenzioni particolarmente bellicose.

Proprio per questo motivo, la Piran incomincerà a chiedere delle spiegazioni al suo compagno, ma l'argomento non farà altro che sollevare nuove polemiche tra i due.

Hakan, intanto, sfrutterà a suo vantaggio l'arrivo inaspettato dell'ex di Ferit. L'uomo farà il possibile per manovrare la situazione in modo da incrinare sempre di più la posizione del suo rivale. Hakan e Demet allora, allo scopo di disseminare un po' di astio e malumori, informeranno Ferit del fatto che Pelin, all'epoca della loro relazione, ebbe un aborto. L'Aslan quindi, colmo di domande, chiederà alla sua ex di avere un incontro con lei in modo da vederci più chiaro.

Puntata giovedì 29 agosto: Demet registra Hakan

L'episodio di giovedì 29 agosto di Bitter Sweet, invece, sarà caratterizzato da Nazli e le sue indagini in merito a Pelin. Allo scopo di comprendere un po' meglio come stiano realmente le cose, la Piran chiederà alla Turan un incontro: la giovane cuoca sarà assolutamente intenzionata a capire cosa voglia la donna da suo marito.

Demet, invece, si mostrerà sempre più intollerante alla presenza di suo marito.

La donna, infatti, prenderà la decisione di vendicarsi di lui. Approfittando di un momento di privacy del marito, infatti, Kaya incomincerà a registrare l'uomo intento a confessare tutti i suoi crimini. Con questa inconfutabile prova tra le mani, la posizione di Demet diventerà sicuramente differente. Cosa deciderà di fare la donna? Riuscirà a fornire tutte le prove alla polizia in modo da fermare per sempre il perfido Hakan?

Lo scopriremo nelle prossime puntate.