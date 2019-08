Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su Beautiful, lo sceneggiato della Cbs trasmesso in oltre 100 paesi e visto da più 300 milioni di seguaci in tutto il mondo. Nelle puntate americane, trasmesse ad agosto in America, Thomas Forrester lotterà tra la vita e la morte dopo essere stato spinto giù da una scogliera da Brooke Logan per salvare la figlia Hope.

Beautiful: Hope vuole lasciare il marito

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane trasmesse in questo momento sull'emittente Cbs, si soffermano sulla tragedia che sconvolgerà il clan Forrester.

I protagonisti Hope, Brooke e Thomas si ritroveranno nella casa sulla scogliera dove avranno un violento confronto. Tutto inizierà precisamente quando la Logan scoprirà che Beth è viva e presa in adozione inconsapevolmente da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), in quanto voleva dare una compagna di giochi a Kelly. Inoltre scoprirà che suo marito era coinvolto nel segreto su Phoebe. Il figlio di Ridge, infatti, aveva addirittura provocato la morte di Emma (Nia Sioux) per impedirle di raccontare tutto alla moglie.

Di conseguenza, la Logan deciderà di annullare le nozze con Thomas. Una decisione che non sarà presa per niente bene da quest'ultimo che si recherà furioso alla casa sulla scogliera.

Brooke spinge Thomas dalla scogliera

Le trame americane di Beautiful, rivelano che Brooke e Ridge entreranno in conflitto a causa dei figli. Se la Logan temerà che Thomas possa fare del mare a Hope (Annika Noelle), il Forrester senior prenderà le difese del diabolico figlio, sebbene sia ormai fuori controllo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Intanto la Logan verrà a sapere che sua figlia si trova da sola insieme al padre di Douglas, tanto da correre in suo soccorso. Qui la moglie di Ridge spingerà il Forrester giù da una scogliera per sottrarre la sorellastra di Steffy alla sua pazzia. Per questo motivo, il giovane riporterà gravissime ferite, tanto da finire in coma mentre l'ex moglie di Liam Spencer (Scott Clifton) si sentirà in colpa per quello che gli è successo.

Il Forrester in fin di vita, Ridge accusa Brooke

Dall'altro canto, Ridge correrà al capezzale di suo figlio, le cui condizioni saranno critiche. In questo frangente il Forrester, sconvolto, riterrà la moglie responsabile della tragedia mentre Brooke (Katherine Kelly Lang) e Liam cercheranno di tranquillizzare la madre di Beth. Come avanzerà la storia? In attesa di ulteriori sviluppi sullo sceneggiato che sta registrando ascolti record nel paese natale, si ricorda ai telespettatori di Canale 5 che per assistere a queste puntate dovremo attendere sette mesi circa a causa della differenza di emissione tra Italia e Stati Uniti.