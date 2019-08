Torna l'appuntamento con le notizie su Beautiful, lo sceneggiato scritto da Bradley Bell che ancora oggi intrattiene milioni di telespettatori su Canale 5. Nelle puntate americane in onda ad agosto su Cbs Thomas Forrester si renderà protagonista di nuovi crimini dopo aver ucciso la stagista Emma e aver drogato sua sorella e Liam Spencer. Proprio quest'ultimo, infatti, sarà l'oggetto della sua vendetta poiché non avrà nessuna intenzione di perdere Hope Logan.

Beautiful: Hope ritrova Beth

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane in onda sull'emittente Cbs a metà agosto, si soffermano su Thomas diventato il cattivo per eccellenza dello sceneggiato. L'uomo, infatti, scomparirà nel nulla dopo il ritrovamento di Beth da parte di Liam e Hope (Annika Noelle). Come anticipato negli articoli precedenti lo Spencer confesserà all'ex moglie che sua figlia è ancora viva dopo aver avuto un furente litigio con il Forrester sul tetto.

La Logan, infatti, scoprirà che Phoebe è niente di meno che la sua bambina creduta morta durante il parto sull'isola di Catalina grazie alla confessione di Florence.

Thomas medita vendetta contro Liam

Se lo Spencer e l'ex moglie decideranno di tornare ad essere una coppia, Thomas dimostrerà di non arrendersi. Il fratello di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), infatti, avrà l'intenzione di riportare la Logan tra le sua braccia, sebbene quest'ultima abbia ammesso di non aver mai smesso di amare il fratello di Wyatt.

Per questo motivo il padre di Douglas riverserà tutto il suo rancore nei confronti di Liam (Scott Clifton) tanto che alcuni siti americani annunciano inaspettati colpi di scena.

Il Forrester fuori controllo

Le trame americane di Beautiful trasmesse attualmente negli Stati Uniti rivelano che il Forrester sarà disposto a tutto pur di ridare una madre a suo figlio dopo la morte di Caroline per una brutta malattia.

L'uomo, infatti, troverà rifugio presso un amico dove metterà a punto un'altra sua cattiveria dopo aver provocato la morte di Emma Barber (Nia Sioux) per incidente stradale e drogato sua sorella Steffy e lo Spencer durante una festa sulla casa sulla scogliera.

Il figlio di Ridge si rifugia da un amico

Alcuni siti americani annunciano che Thomas sarà sempre più fuori di testa al punto che la situazione potrebbe sfuggirgli di mano.

Il Forrester, infatti, potrebbe arrivare a rapire Hope e sua figlia Beth o uccidere lo Spencer. Non ci resta quindi che attendere le prossime puntate per scoprire di quale nuovo crimine si macchierà il figlio di Ridge (Thorsten Kaye). Si ricorda ai telespettatori italiani che per vedere queste puntate inedite dovremo attendere ancora diversi mesi a causa della differenza di emissione tra Italia (Canale 5) e Stati Uniti (Cbs).