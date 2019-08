Novità in vista nelle prossime puntate dello sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore il cui titolo originale è Dolunay. Finalmente tra qualche settimana ci sarà un'evoluzione nel rapporto tra Ferit Aslan (Can Yaman) e Nazli Piran (Ozge Gurel). Il ricco imprenditore, dopo aver rischiato di perdere la moglie per averle nascosto di aver avuto una relazione sentimentale in passato con Pelin Turan, farà il possibile per farla rimanere al suo fianco.

Non sospettando affatto che la cuoca abbia preso le distanze da lui anche per colpa delle minacce ricevute da Hakan Onder (Necip Memili), lo zio di Bulut le farà una romantica dichiarazione d’amore. L’architetto sorprenderà Nazli facendole una proposta di nozze bis che purtroppo non avrà l’esito sperato. Oltre a far credere a Ferit di non ricambiare i suoi sentimenti, la chef presenterà una richiesta di divorzio in tribunale per proteggere la sorella Asuman.

Ferit rivede la sua ex fidanzata Pelin, Nazli lascia il tetto coniugale

Negli episodi che i telespettatori italiani hanno avuto modo di vedere in questi giorni Ferit ha deciso di sposare Nazli con l’obiettivo di riuscire ad ottenere l’affido del nipote Bulut. A seguito delle nozze concordate l’architetto e la cuoca hanno continuano a portare avanti la loro messinscena facendo credere ai loro amici di essere una vera coppia sposata.

Addirittura la sorella di Asuman e la migliore amica di Fatos sono stati costretti a condividere lo stesso letto e, pur non avendo ancora avuto il coraggio di dichiarare i sentimenti che provano, hanno dimostrato in diverse occasioni di amarsi. I due protagonisti, dopo la breve pausa di ferragosto, torneranno ad appassionare i fan della soap regalando tantissimi momenti emozionanti. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che il ricco imprenditore smetterà di avere rancore nei confronti della moglie per non averlo messo al corrente del tradimento della sorella.

Prima di essere perdonata Nazli dimostrerà di tenere a Ferit organizzandogli una bellissima festa di compleanno a sorpresa. Nel bel mezzo del party ci sarà un imprevisto dato che l’Aslan rivedrà tra gli invitati la sua ex fidanzata Pelin. Quest’ultima inizierà ad essere d’intralcio nella coppia nei novelli sposi proprio quando sembreranno riuscire a formare una famiglia insieme al piccolo Bulut. La nuova arrivata farà capire alla Piran di aver avuto una storia d’amore importante con l’architetto.

La sorella di Asuman delusa dal marito per non averle svelato subito l’identità di Pelin, gli darà un’ultima opportunità per poter essere sincero con lei. La cuoca, stanca di non ricevere delle attenzioni dal consorte, prenderà una drastica decisione visto che se ne andrà via di casa. Subito dopo Ferit e Nazli ricorderanno tutti i momenti vissuti insieme al punto di non riuscire a chiudere occhio la notte.

Hakan costringe la Piran a divorziare, la cuoca rifiuta l’anello dell’Aslan

L’Aslan, deciso a tutti i costi a ritornare con la moglie, trascorrerà una serata romantica con lei per farle una reale proposta di nozze. Sfortunatamente un nuovo problema sarà dietro l’angolo con il malvagio Hakan che ancora una volta interferirà nella vita del suo rivale per potersi riprendere Bulut. Dopo essere stata minacciata dall’Onder, che la obbligherà a divorziare dal marito in cambio della salvezza di Asuman, Nazli sconvolgerà la sua dolce metà proprio quando risolveranno i loro dissapori. In particolare la cuoca, per impedire al marito di Demet di far arrestare sua sorella con l’accusa di aver commesso un omicidio, rifiuterà l’anello che l’Aslan le darà dopo averle chiesto la mano. Nazli non metterà al corrente l’architetto di essere sotto ricatto del cognato di Deniz e risponderà alla dichiarazione d’amore con un deciso “Non posso”. Ferit cadrà nella disperazione totale quando la Piran le dirà di voler porre la parola fine al loro matrimonio. L’intento di Hakan rischierà di fallire quando il magistrato non accetterà la richiesta di divorzio di Nazli e Ferit. La chef e l'architetto verranno invitati a risolvere i loro problemi coniugali con una terapia di coppia. A questo punto l’Onder, sempre più deciso a riavere il 48% delle azioni della Pusula Holding, architetterà una nuova mossa strategica per far separare del tutto i coniugi Aslan, servendosi della complicità di Pelin.