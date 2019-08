Belen Rodriguez potrebbe essere incinta per la seconda volta; la potenziale conferma arriverebbe da alcune telefonate effettuate da Stefano De Martino, secondo il magazine Di Più. Il ballerino avrebbe telefonato agli amici più stretti per comunicare la lieta novella.

Seconda gravidanza per Belen Rodriguez secondo il magazine Di Piú

La tanto attesa notizia capace di infuocare il gossip estivo potrebbe essere finalmente arrivata.

Secondo quanto riportato su Di Piú, Belen Rodriguez potrebbe essere incinta per la seconda volta. La conferma arriverebbe dal marito Stefano che, in preda alla gioia, lo avrebbe già detto per telefono agli amici più stretti.

La coppia non ha ancora smentito né confermato la veridicità della notizia, ma sono in tanti a pensare che per la seconda gravidanza di Belen non ci sia da attendere ancora molto.

Sia il ballerino che la showgirl, che hanno ricostruito la loro coppia da alcuni mesi, non hanno mai nascosto di voler dare una 'compagnia' al piccolo Santiago, il loro primo figlio. Lo stesso Stefano ha di recente affermato di desiderare in altro figlio e di voler affidare questo desiderio al destino. Dopo alcune foto di qualche settimana fa che ritraevano Belen con un pancino sospetto, le indiscrezioni erano state smentite, ma la telefonata di Stefano agli amici potrebbe riaprire la questione.

Si attendono le foto di Belen Rodriguez con il pancino 'sospetto'

Non più di qualche settimana fa, Belen aveva saltato le prime prove di Tu si que Vales!, cosa che aveva subito scatenato le fantasie sulla presunta seconda gravidanza. Il certificato medico presentato dalla showgirl, però, pare avesse escluso lo stato interessante della bella argentina.

Nel caso le indiscrezioni di Di Piu fossero vere, non è escluso che Belen e Stefano decidano comunque di mantenere il riserbo sulla gravidanza, almeno per i primi 3 mesi.

La showgirl, infatti, prima di Santiago, aveva perso un bambino. Un aborto spontaneo avvenuto nei primissimi mesi di gestazione che pare abbia suscitato un immenso dispiacere nella giovane donna.

E' verosimile pensare dunque che le prime 12 o 14 settimane di gravidanza di Belen potrebbero passare sotto silenzio mediatico. In caso di 'lineetta positiva' del test di gravidanza, Belen e Stefano potrebbero scegliere di annunciare il lieto evento, trascorsi i primi tre mesi, sulle pagine di Instagram.

Negli ultimi mesi, la coppia ha infatti condiviso note foto e molte stories, alcune anche in compagnia di Santiago, confermando la piattaforma IG come la preferita dei due artisti. Non rimane dunque che attendere pazientemente la prima foto del pancino sospetto, sempre che sia davvero frutto di una possibile gravidanza.