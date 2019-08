I prossimi appuntamenti della soap opera spagnola di successo Una vita saranno ricchi di nuovi inaspettati ed emozionanti colpi di scena, che ancora una volta vedranno protagonisti i fratelli Alday, Diego e Samuel, ma anche Blanca ed anche il piccolo Moises. Dopo l'uscita di scena di Ursula Dicenta, che sarà interdetta in un manicomio, Samuel indirizzerà tutta la sua perfidia e cattiveria nei confronti del figlio di Blanca, quindi costringerà il dottor Guillen a far ammalare il piccolo, che rischierà quindi di morire.

La vita di Moises è in pericolo

Gli spoiler della soap opera di Canale 5 Una Vita raccontano che le condizioni di salute del piccolo Moises peggioreranno nel momento in cui Riera dirà a Diego e Blanca che c'è Samuel dietro all'assalto della loro carrozza. Preoccupati per le condizioni del loro bambino, Diego e Blanca rimanderanno il confronto con Samuel, anche se lo terranno d'occhio perché ormai non si potranno più fidare del giovane Alday.

Il sequel della narrazione sarà destinato a regalare dei momenti di autentica emozione; infatti, il dottor Guillen, dilaniato dai sensi di colpa, tenterà di far ragionare Samuel e fargli cambiare idea nel proseguire a far del male a Moises. Un tentativo che non andrà purtroppo a buon fine. Il dottor Guillen, determinato nel salvare la vita a Moises, andrà a casa di Blanca e Diego, quindi racconterà loro la verità su Samuel, accusandolo di averlo obbligato sotto ricatto di far ammalare il piccolo Moises.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il battesimo di Moises

Le condizioni del piccolo Moises appariranno sempre più critiche e non sapendo se il piccolo riuscirà a salvarsi, Blanca e Diego decideranno di far battezzare il bambino. I coniugi Alday vorranno che a fare da padrino e madrina siano Samuel e Leonor Hildago, quest'ultima grande amica di Blanca e sempre molto vicina alla giovane Dicenta.

Blanca organizzerà una piccola festicciola a casa, dove accadranno una serie di scontri inaspettati.

Ai festeggiamenti parteciperà anche la nuova arrivata ad Acacias, Lucia Alvarado che ha già avuto modo di conoscere Samuel, ma anche di nascondere molti segreti a Celia e Felipe.

Samuel, con l'inganno, riuscirà ancora una volta a sottrarre il bambino al fratello e a Blanca, portandolo in una località segreta. La Dicenta e Diego però intuiranno che dietro al rapimento di Moises c'è Samuel, quindi saranno disposti a tutto pur di mettere fine alla cattiveria dell'uomo, che sembra aver superato quella di Ursula.

Diego, furioso e determinato come non mai, con il consenso di Blanca andrà in calle Acacias con un coltello per uccidere Samuel. Per vedere se porterà a termine il suo progetto non rimane che vedere le prossime puntate di Una Vita.