Continuano gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera americana, 'Beautiful' che tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Ci sono molti cambiamenti per quanto riguarda la pausa estiva della fiction che va in onda da oltre trent'anni. Il ritorno del prodotto televisivo è fissato per il prossimo 26 agosto su Canale 5, ma non mancano i colpi di scena all'interno delle trame.

Sta per volgere al termine la tematica riguardante lo scambio delle culle e si avvicina il momento in cui le famiglie Spencer e Logan scopriranno la verità sulla piccola Beth. Liam e Hope si renderanno conto che la bambina è viva e il suo vero nome è Phoebe, figlia adottiva di Steffy. I colpi di scena saranno dietro l'angolo e la conferma arriva dall'attore Matthew Atkinson, che veste i panni di Thomas Forrester. Queste sono le parole dell'interprete: "Una grande storia, con tanti colpi di scena e, credetemi, ce ne sono ancora molti in arrivo".

Le dichiarazioni rilasciate dall'attore Matthew Atkinson

Le anticipazioni sottolineano l'evidente possibilità di un risvolto inaspettato che possa mettere delle complicazioni alle trame vicine a un epilogo. Questa vicenda avrà delle conseguenze positive per alcuni personaggi, mentre altri protagonisti faranno i conti con la sofferenza. Matthew Atkinson, nel corso dell'intervista, ha avuto modo di porre l'accento sulla presenza di due protagonisti come Thomas e Ridge. L'interprete ha spiegato che si farà più complesso il rapporto tra padre e figlio, in passato complicato dalla persona di Caroline.

Una new entry all'interno della soap opera americana

L'Atkinson ha sottolineato il comportamento ossessivo di Thomas ma l'attore definisce il suo personaggio come "buono di fondo" in quanto interessato a costruire una famiglia per il bene del figlio Douglas. Il giovane Forrester è rimasto vedovo e vuole assicurare al primogenito la presenza di una figura materna e a lui stesso l'inizio di una vita matrimoniale.

L'interprete di Thomas ha continuato dicendo che i sentimenti nei confronti di Hope potrebbero non rappresentare il grande amore nella vita del Forrester, ma sottolinea l'importanza della Logan per dare una giusta dimensione al figlio.

L'intento del giovane Forrester sarà di far assottigliare la sofferenza del figlio per la morte della madre. Il mese di agosto viene considerato determinante per comprendere lo svolgersi della vicenda e ci sarà l'arrivo di una new entry importante per le trame successive.

Gli spoiler evidenziano la presenza dell'attore Vincent Irizarry che vestirà i panni di Jordan Armstrong, un medico la cui partecipazione si dimostrerà rivelante per la verità sullo scambio delle culle.