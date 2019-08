Tra pochi giorni le avventure della serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore torneranno a movimentare il primo pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Le anticipazioni delle prossime puntate dicono che Demet avrà finalmente una prova schiacciante per far finire dietro le sbarre il marito Hakan Onder. L’ex fidanzata di Ferit Aslan per non consentire all’uomo che ha sposato di minacciarla per l’ennesima volta, registrerà la sua voce nel momento in cui ribadirà che è stato lui a far sabotare l’auto su cui viaggiavano Demir e Zeynep, il giorno in cui sono morti.

Demet uccide Tahir, l’Onder si allea con Pelin

Dopo la breve pausa dovuta alla settimana di ferragosto, i telespettatori italiani assisteranno a numerosi scontri tra gli Onder, personaggi che fanno parte della soap turca Dolunay. Tutto inizierà quando Demet dopo aver sentito rivelare al meccanico di Ferit e Deniz che i genitori di Bulut sono morti per mano di suo marito Hakan tenterà di smascherare il losco imprenditore.

Quest’ultimo per impedire alla moglie di denunciarlo, la costringerà a sparare diversi colpi di arma da fuoco in un tiro a bersaglio posizionato nella porta d’ingresso di una baracca abbandonata. La sorella di Deniz purtroppo si renderà conto soltanto dopo di aver commesso un delitto, visto che ucciderà Tahir, la spia ingaggiata dall’Aslan per mettere fuori gioco Hakan.

La bionda farà questa sconvolgente scoperta quando sarà sul punto di svelare a Ferit, Deniz, Asuman, e Nazli, che suo marito è l’assassino di Demir e Zeynep.

La donna infatti verrà minacciata nuovamente dall’uomo che ha sposato, poiché le dirà di essere disposto a far sapere alla giustizia che si è appena macchiata le mani di sangue, se lei confesserà i suoi crimini. In seguito l’Onder sempre più deciso a riottenere la custodia di Bulut per rientrare in possesso del 48% delle azioni della Pusula Holding, coinvolgerà nei suoi loschi piani Pelin Turan, che in passato ha avuto una storia d’amore con Ferit.

Ferit spiazzato da Pelin, Hakan cade nella trappola di Demet

La new entry decisa a tornare tra le braccia dell’architetto, dirà al diretto interessato che la responsabile della fine della loro relazione terminata sette anni fa fu Demet, per avergli fatto credere che l’avesse tradito. Inoltre la Turan rivelerà al marito di Nazli che dopo la loro rottura si vide costretta ad abortire il loro bambino.

Il ricco imprenditore pur essendo spiazzato dalle parole di Pelin, non si allontanerà dalla moglie. Nel contempo Hakan dopo aver corrotto con del denaro l’ex fiamma di Ferit, per far separare il suo rivale dalla cuoca, dovrà stare attento a Demet. Quest’ultima infatti dopo aver bevuto più del dovuto ribadirà al marito che non proverà mai amore per lui, soprattutto adesso che ha appreso che è un assassino.

La sorella di Deniz stufa di essere continuamente ricattata dall’Onder, lo provocherà in modo da fargli svelare di nuovo che i genitori di Bulut hanno perso la vita per colpa sua. Il losco imprenditore cadrà nella trappola della moglie, visto che la donna registrerà le sue dichiarazioni. Per finire Hakan convinto di aver messo a tacere Demet, continuerà a portare avanti la sua vendetta contro l’Aslan.