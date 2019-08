Dopo una settimana di pausa, torna in onda su Canale 5, la soap rivelazione dell'estate 'Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ con nuovi e avvincenti episodi. Stando alle anticipazioni sulle puntate in programma da lunedì 19 agosto a venerdì 23 agosto, vedremo che dopo le nozze lampo tra Ferit e Nazli, i neosposi chiederanno al tribunale l'affidamento del piccolo Bulut. Tale richiesta come prevedibile, manderà su tutte le furie Hakan, il quale si vedrà sfuggire di mano la possibilità di impossessarsi della Pusula Hoding.

Mentre si avvicina il giorno dell'udienza, Asuman e Deniz scopriranno che il matrimonio tra Nazli e Ferit è solo una messinscena per ottenere la custodia del bambino, ma manterranno il segreto di fronte al giudice. Demet inoltre, capirà che è stato proprio il marito a ordinare l'omicidio di Demir e Deynep e ne sarà sconvolta.

Bitter Sweet spoiler al 23 agosto: Deniz e Asuman sempre più vicini

Le anticipazioni riguardanti gli episodi in onda la prossima settimana svelano che per Nazli e Ferit non sarà semplice mantenere il segreto sul loro accordo.

I due infatti verranno scoperti prima da Asuman e poi da Deniz. Quest'ultimo sarà furioso e si presenterà al ristorante mettendo i due novelli sposi di fronte alla realtà. Nazli e Ferit avranno quindi il timore che il loro piano per riottenere l'affidamento di Bulut possa andare in fumo e se la prenderanno con Asuman, certi che sia stata lei a rivelare la verità al musicista. Quest'ultimo intanto, sarà vittima di un incidente in moto senza gravi conseguenze e verrà accudito proprio dalla minore delle Piran.

Tra i due, con il passare del tempo, si instaurerà un rapporto di grande complicità e che li vedrà uniti anche nel momento in cui, i coniugi Onder, chiederanno ad Asuman di tradire di nuovo la sorella, rivelando al giudice la verità sulla messinscena delle nozze. Questa volta però, Asuman non cederà al ricatto di Demet e Hakan e, nonostante una cospicua offerta di denaro, rifiuterà di fornire loro le prove che potrebbero mettere nei guai Nazli e Ferit.

Anticipazioni puntate dal 19 al 23 agosto: Demet scopre che Hakan è un omicida

Il giorno dell'udienza sarà finalmente arrivato, e i coniugi Onder nonostante abbiano fatto di tutto per convincere Asuman, non avranno nulla in mano per screditare Nazli e Ferit.

Deniz, nonostante sia al corrente della messinscena organizzata dai due, deciderà di non rivelare nulla, in quanto si renderà conto che la cosa migliore per Bulut sia quella di tornare a vivere sotto lo stesso tetto di Nazli e Ferit. Gli spoiler rivelano inoltre che Demet, ascoltando una conversazione del marito, scoprirà che Hakan è il mandante dell'omicidio dei genitori di Bulut e sarà sconvolta da quanto appreso.

La donna infatti, sarà più che mai decisa a lasciare il perfido imprenditore il quale però, non avrà nessuna intenzione di lasciare andare la moglie.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Bitter Sweet in onda dal 19 al 23 agosto prossimi a partire dalle ore 14,45 su Canale 5.