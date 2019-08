Nuovo appuntamento con le anticipazioni giornaliere di "Bitter Sweet-Ingredienti d’amore" riguardanti la puntata che andrà in onda lunedì 5 agosto a partire dalle 14:45 su Canale 5. Dalla prossima settimana verranno trasmessi due episodi della soap turca che, dunque, si prolungherà fino alle 16:40 circa, stante la pausa estiva de Il Segreto che durerà fino al 26 agosto.

Nel corso dell'appuntamento d'inizio settimana Ferit, dopo aver scoperto che l'auto su cui viaggiavano i genitori di Bulut era stata manomessa, sarà sempre più convinto che dietro la morte della coppia ci sia lo zampino di Hakan, e non esiterà ad accusarlo di omicidio.

Nel frattempo, preoccupato per le sorti di Bulut, Aslan sarà sempre più determinato a riottenere la custodia del nipote.

Bitter Sweet anticipazioni: Ferit vuole incastrare Hakan per il delitto di Demir e Zeynep

Dopo aver appreso del sabotaggio della vettura sulla quale si trovavano Demir e Zeynep, Ferit sarà fuori di sé e, sicuro che il mandante dell'omicidio sia Hakan, non esiterà ad accusarlo, cercando al contempo di trovare le prove necessarie ad incastrarlo.

Mentre Aslan attenderà notizie dalla polizia, Hakan farà di tutto per convincerlo che si sta sbagliando.

Onder, infatti, arriverà addirittura a minacciare Celal affinché questi si dichiari colpevole del delitto.

Intanto Demet farà rapire Asuman per avere modo di parlarle e, allo stesso tempo, di minacciarla. La giovane Piran subito dopo si recherà da Deniz per scusarsi con lui per le sue cattive azioni.

Bitter Sweet trama del 5 agosto: Hakan e il finto assassinio di Salih

Hakan continuerà a professare la propria innocenza ma, nonostante ciò, proseguiranno le indagini sul suo conto, allo scopo di scoprire una volta per tutte la verità sull'incidente che è costato la vita ai genitori di Bulut. Stando agli spoiler di "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore" relativi agli episodi del 5 agosto, Engin apprenderà che il giorno in cui Demir e Zeynep sono morti, una guardia ha visto un misterioso uomo intento a nascondere qualcosa nella vettura.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Celal, intanto, verrà raggiunto anche da Ferit e Nazli: dopo aver parlato con lui, entrambi comprenderanno che in realtà non è coinvolto nell'oscura vicenda. Hakan, temendo di essere scoperto, obbligherà Resul a lasciare il Paese. Allo stesso tempo, Onder rivelerà a Demet che l'omicidio di Salih è stata tutta una messinscena per testare la sua lealtà. Insomma, continuano gli intrighi all'interno della soap turca, soprattutto in merito alla morte dei genitori di Bulut e all'affidamento del bambino.

Infine ricordiamo - per coloro che si fossero persi qualche puntata di "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore" - che è possibile recuperarle accedendo al sito MediasetPlay, dove sono disponibili anche delle clip che mostrano i momenti salienti degli episodi già trasmessi in televisione.