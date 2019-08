Nonostante l'approvazione di Simona Ventura, che ha condotto la prima fortunata edizione di Temptation Island VIP lo scorso anno, molti fan del reality hanno storto il naso alla notizia che la seconda edizione, in onda dal settembre prossimo, sarà condotta da Alessia Marcuzzi. La presentatrice romana, secondo alcuni, non sarebbe all'altezza della situazione, soprattutto alla luce delle critiche ricevute durante 'L'isola dei famosi', il survival-reality da lei condotto nelle ultime cinque edizioni.

Temptation Island VIP: il promo che ha scatenato i fan

Il promo della nuova edizione di 'Temptation Island VIP' è andato in onda alla fine della puntata conclusiva dell'edizione 'NIP' del reality, lunedi 29 luglio scorso su Canale 5. Un breve filmato culminato con la rivelazione di Alessia Marcuzzi alla conduzione, impegnata a gestire le coppie che si ritroveranno nella location sarda ad affrontare le sfide e le tentazioni dei single.

Inaspettata la reazione positiva di Simona Ventura, conduttrice che ha guidato la prima edizione del programma andato in onda nel settembre del 2018. La Ventura, che proseguirà la sua carriera in Rai nella prossima stagione, è stata una delle prime a mettere il proprio 'like' sul post del canale Instagram 'Trash italiano' che annunciava il cambio di conduzione.

Tra la Ventura e la Marcuzzi era calato un periodo di gelo dopo la gestione dell'ultima stagione de 'l'Isola dei Famosi' condotto dalla show girl romana.

SuperSimo aveva apertamente criticato la vicenda che aveva coinvolto Riccardo Fogli durante il periodo di permanenza sull'isola e che la Marcuzzi non avrebbe gestito nel migliore dei modi mettendo addirittura a repentaglio la salute del cantante. Con questo like sembrano appianate le divergenze tra le due soubrettes, almeno al livello professionale, ma sono in tanti i fan che invece non hanno apprezzato la scelta della direzione del programma di affidare alla Marcuzzi la trasmissione.

C'è chi accusa la produzione di aver scelto un personaggio che starebbe solo imponendo la propria presenza dopo aver rovinato programmi su programmi e chi consiglia alla Marcuzzi di farsi da parte in quanto avrebbe fatto il suo tempo. C'è anche chi, ovviamente, non ha dimenticato proprio la vicenda Fogli, commentando: ''Se gestirà le storie come ha gestito quella di Riccardo Fogli siamo a posto''.

La bella Alessia però va avanti per la sua strada dichiarando di essere pronta, felice ed elettrizzata per questa nuova avventura che la aspetta non nascondendo di essere lei stessa una fan del reality e di non vedere quindi l'ora di mettersi in gioco con un bel gruppo di lavoro che fa un grande gioco di squadra.

Cast ancora segreto ma tanti rumors sulle presenze

Se è certa la conduzione di Alessia Marcuzzi, ancora mistero invece per i nomi delle coppie che prenderanno parte alla seconda edizione di Temptation Island VIP.

La produzione non ha fatto trapelare ancora nulla ma sono forti le indicazioni che porterebbero Ayda Yespica e Geppy Lama tra i tentati dell'isola. I due sono da poco tornati insieme e secondo le sue ultime dichiarazioni, la venezuelana sarebbe pronta per un secondo figlio, dopo il primo avuto con Matteo Ferrari.

Altre voci parlerebbero della coppia formata da Lory Del Santo e Marco Cucolo, da sempre sulla bocca di tutti a causa della giovane età del napoletano. Solo 27 anni infatti per lui, a fronte dei 61 della showgirl veronese.

Anche Rebecca Staffelli e Alessandro Basile sarebbero due dei possibili concorrenti messi alla prova sull'isola delle tentazioni. La bella influencer e l'ex corteggiatore di 'Uomini e donne' fanno coppia fissa ormai da più di un anno.

Possibile la presenza del cestista Stefano Laudoni e della sua bella, la blogger milanese Giorgia Crivello, il cui nome non troppo tempo fa veniva accostato al centauro Valentino Rossi.

Un'edizione tutta da vivere, insomma, quella che partirà a settembre su Canale 5, tra amori e gelosie, tentazioni e storie a lieto fine.