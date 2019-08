Manca sempre meno per assistere su Canale 5 alla conclusione dello sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. Nelle ultime puntate che i telespettatori italiani vedranno dal 9 al 13 settembre 2019 ci sarà la resa dei conti finale tra i due acerrimi nemici della soap. I personaggi in questione sono Ferit Aslan e Hakan Onder, che avranno uno scontro a fuoco che farà stare con il fiato sospeso il pubblico.

Il marito di Demet prima di affrontare l’architetto, farà una rivelazione sconvolgente riguardante il passato. Il losco imprenditore spiazzerà il suo rivale sotto lo sguardo di Leman e Nazli, facendogli sapere ciò che avrebbe voluto dirgli da parecchio tempo, ovvero che il padre di Ferit mise fine all’esistenza del suo dopo aver scoperto che aveva intrapreso una relazione clandestina con sua moglie.

Dopo la struggente confessione, il marito della cuoca si scaglierà contro il cognato di Deniz, e per fortuna anche se si udirà uno sparo tra le mura della sua villa, riuscirà a disarmarlo facendolo finire in galera.

Nazli costretta a lasciare il marito, il sospetto della nonna di Bulut

Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti, in programmazione la seconda settimana di settembre, sono abbastanza avvincenti.

Il perfido Hakan deciso a tutti i costi a far tornare a vivere da lui il piccolo Bulut, per rientrare il possesso delle azioni della Pusula Holding, incastrerà Asuman. Quest’ultima non riuscirà a stare serena, perché avrà la convinzione di essersi resa protagonista di un delitto. In poche parole la giovane crederà di aver ucciso Muzzaffer, dopo averlo colpito con un'arma da fuoco con l’intento di allontanarlo da lei una volta per tutte.

Il losco individuo, avendo registrato la scena della sparatoria con le telecamere posizionate nella sua abitazione, consegnerà il video all’Onder. A quel punto l'imprenditore si servirà del filmato incriminato, per costringere Nazli a separarsi dal marito Ferit. La cuoca dopo aver cercato invano una via d’uscita per non assecondare la richiesta del suo ricattatore, non avrà altra scelta che lasciare l’architetto, nel momento in cui le farà una reale proposta di matrimonio.

Nel frattempo la signora Leman, essendosi appena trasferita alla villa del figlio con l’obiettivo di conoscere meglio la nuora, non farà fatica a capire le mosse di Hakan. L'anziana donna avrà il sospetto che la sorella di Asuman abbia messo la parola fine al matrimonio con Ferit per colpa dell’Onder.

Leman affronta il marito di Demet, violento scontro tra Ferit e Hakan

La madre dell’architetto, per chiarire i suoi dubbi, affronterà con molto coraggio il marito di Demet.

Purtroppo ad avere la meglio durante il confronto sarà il cognato di Deniz, che ricatterà Leman, dicendole di essere disposto a far sapere a suo figlio che il suo genitore è morto per mano di suo marito a causa del suo tradimento. La madre dell’Aslan finirà per trovarsi nella stessa situazione di Nazli, visto che si vedrà costretta a non interferire nella faccenda. Nonostante ciò, Ferit arriverà alla verità grazie ad Asuman, e Nazli essendo stata smascherata, ammetterà quindi al marito di essersi allontanata da lui per colpa delle minacce ricevute da Hakan.

L’Aslan, se in un primo momento farà fatica a controllare la sua furia per non essere stato subito messo al corrente delle nuove macchinazioni dell’Onder, non riuscirà ad essere arrabbiato con la moglie. Successivamente l’Onder, sapendo che a breve verrà assicurato alla giustizia a causa di Demet per aver consentito a Deniz di scoprire che è implicato nella morte dei genitori di Bulut, deciderà di avere un ultimo scontro con Ferit. A quel punto il crudele uomo irromperà alla villa del suo rivale, e minaccerà di uccidere Nazli per portare a termine la sua vendetta. L’Onder in preda a uno dei suoi raptus di follia, precisamente quando si troverà faccia a faccia con l’Aslan, smaschererà Leman. Quest’ultima non potrà non confermare la versione del nemico, quando affermerà che suo marito si è macchiato le mani di sangue per aver appreso la sua relazione extraconiugale con il padre di Hakan. A quel punto il consorte della cuoca aggredirà il suo rivale: durante la violenta colluttazione seguita dal rumore di uno sparo, Ferit riuscirà ad evitare il peggio, fino all’arrivo della polizia.