E' iniziata ufficialmente la nuova stagione di Uomini e donne. Oggi è stata registrata la prima puntata del dating-show che andrà in onda a partire da lunedì 9 settembre su Canale 5. Come rivelano le anticipazioni fornite dal sito Gossip Tv, alla registrazione si sono presentati tutti i nuovi concorrenti. Concorrenti che, per quanto riguarda le troniste donne, erano già stati svelati; mancavano dunque i tronisti sui quali aleggiava ancora un po di mistero.

Con l'inizio delle registrazioni però anch'essi sono stati svelati; infatti sono entrati a far parte del cast di Maria De Filippi: uno è Alessandro Zaino, ex tentatore a Temptation Island 2019. Egli come ricordano molti fan dell'isola delle tentazioni riusci a convincere Jessica Battistello ad uscire con lui dopo il falò di confronto finale. L'altro tronista invece è Giulio Raselli, volto molto noto al pubblico di Uomini e Donne in quanto corteggiatore di Giulia Cavaglià e tentatore di Sabrina a Temptation Island.

Chi sono Alessandro Zaino e Giulio Raselli i nuovi tronisti di Uomini e Donne

Alessandro è noto al pubblico del piccolo schermo per la sua partecipazione a Temptation Island. Egli ebbe il ruolo di tentatore all'interno dell'isola e dimostrò in poco tempo di essere un grande corteggiatore facendo perdere la testa a Jessica Battistello, allora fidanzata di Andrea Filomena; un altro che, secondo le indiscrezioni sul programma, dovrebbe entrare a far parte del cast come tronista. Tornando ad Alessandro, ed in particolare alla sua vita privata, egli ha 28 anni e come professione fa l'insegnante di Crossfit oltre che il modello.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Durante la sua carriera da modello è stato in grado di indossare e sfilare con gli abiti delle più importanti marche del mondo tra qui: Dolce&Gabbana, Philippe Plein, Versace; arrivando anche ad essere il secondo italiano in assoluto a sfilare per Luis Vuitton.

Per quanto riguarda Giulio Raselli,si tratta di un volto noto per il pubblico di Uomini e Donne in quanto è stato corteggiatore, come precedentemente anticipato, di Giulia Cavaglià.

Per chi invece non lo conoscesse, egli è un ragazzo di 29 di Valenza, presso Alessandria. Fin da giovane appassionato di basket, cerca per lungo tempo, ma invano di divenire un professionista prima di dedicarsi alle gioiellerie di famiglia. Giulio non ha avuto molte storie importanti, l'ultima da quanto ha raccontato il ragazzo risale al 2015.

Una prima puntata già ricca di animate discussioni

La puntata odierna, come rivelano le anticipazioni fornite da Gossip Tv è cominciata con i consueti video di presentazione.

Tra tutti è stato il video di Alessandro è stato quello che più ha toccato i concorrenti. Il 28enne non ha avuto per niente una vita facile ed è finito in riformatorio all'età di 12 anni, come ha rivelato lui stesso. Dopo la fine delle presentazioni si è dato il via alla puntata, nella quale i concorrenti hanno dato subito inizio ad animate discussioni come quella avvenuta tra Giulio e Massimo. Quest'ultimo ha anche rivelato di essere tutt'ora fidanzato, scioccando di fatto tutti i presenti.