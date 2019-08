Prima ha pianto lei, poi lui. Su Instagram da ieri va in scena, più che il Gossip dell'estate 2019, uno psicodramma in versione valle di lacrime che ha per protagonisti, da una parte la schermitrice salernitana Antonella Fiordelisi, dall'altra, il suo, a questo punto ex, fidanzato Francesco Chiofalo, meglio conosciuto come il 'Lenticchio' dell'edizione 2017 di Temptation Island.

Dopo lo scandalo che l'ha travolto per aver tradito la fidanzata mentre fino a pochi giorni fa le giurava amore eterno, lei ha fatto una diretta social, e anche lui ha rappresentato la sua disperazione per riconquistarla. Nella reazioni a catena, sono intervenute l'altra e l'ex di Chiofalo, Selvaggia Roma.

Pianto disperato della tradita, lacrime amare del traditore

In tempi in cui il privato è pubblico e il pubblico è tassativamente di dominio social, quella che sembrerebbe la fine di una storia d'amore a causa di un banale triangolo, si è consumata su Instagram. Nei panni della tradita Antonella Fiordelisi, bellissima e seguitissima modella e schermitrice di 21 anni, in una diretta ha rappresentato ai suoi quasi 900mila follower ciò che l'ha sconvolta, per poi chiudere il profilo.

Nel corso di un pianto liberatorio, ha detto di aver scoperto che fino a un mese fa 'Lenticchio', personal trainer romano di 28 anni, si vedeva con 'l'altra' mentre lei era a Salerno. E l'avrebbe appreso proprio da lei, Aurora Ciorbi, 27 anni, che dice di avere una relazione con l'ex concorrente e tentatore di ‘Temptation Island' sin dal 2017.

Nella diretta va in scena la disperazione di una giovane donna tradita che lamenta di aver fatto tutto per il ragazzo amato, compreso accoglierlo nella sua famiglia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Curiosità

"E' una me... proprio", la sua conclusione. A seguire, sul palcoscenico social, Francesco Chiofalo replica usando le stesse modalità. Anche lui in lacrime, dichiara di non riuscire a parlare per quanto è stravolto, ma annuncia di spiegare la situazione quando si sarà ripreso ripetendo che ama da morire la ragazza e farà di tutto per riconquistarla. Altre lacrime perché Antonella se ne è andata dalla casa in cui convivevano e lui sta male come non mai.

I due si erano conosciuti partecipando a Temptation Island, Antonella come single e tentatrice, Francesco come concorrente insieme alla ex Selvaggia Roma.

La versione dell'altra

Finora estranea al circuito mediativo-televisivo, Aurora Ciorbi è la ragazza che sostiene di essere stata accanto a Francesco Chiofalo, in maniera discreta se non nascosta, dal 2017. Racconta di averlo sostenuto nei difficili momenti in cui ha scoperto di avere un tumore al cervello, all'ospedale durante l'intervento e nella fase della riabilitazione.

Nel suo 'outing', a sua volta via Instagram, Aurora si è levata più di qualche sassolino dalle scarpe: 'Lenticchio' non sarebbe chi vuole apparire, lo ha conosciuto a settembre del 2017, dopo la sua uscita da ‘Temptation Island' con Selvaggia Roma. In poco tempo il legame è diventato forte al punto che lei gli ha presentato la sua famiglia.

Hanno vissuto una relazione segreta fino a giugno dello scorso anno quando è sorta la prima crisi.

"Lui ha partecipato a ‘Temptation Island Vip' da tentatore e quando le registrazioni sono finite, siamo tornati più uniti di prima". E per eternizzare questo passaggio, lei si è tatuata il suo nome. A settembre di quell'anno, dalla sua città, Viterbo, si è trasferita a Roma, nella casa in cui fino all'altra sera Francesco viveva con Antonella Fiordelisi. Aurora l'avrebbe lasciato a marzo di quest'anno, perché lui non ha voluto rendere pubblica la loro relazione. "Sbagliando, sono sempre rimasta in contatto con lui. Ci siamo visti anche mentre Antonella era a Salerno, ovviamente chiusi in casa".

L'ex Selvaggia Roma solidale con la fidanzata tradita

La terza protagonista femminile della vicenda, l'ex Selvaggia Roma, rincara la dose: non crede affatto nelle lacrime di Chiofalo, definite di coccodrillo, né alla sua disperazione manifestata sui social: modalità comportamentali di 'Lenticchio' a cui lei per prima avrebbe assistito tante volte, un "remake di un film già visto".

Nel suo turno di diretta Instagram, ha espresso solidarietà ad Antonella Fiordelisi che capisce definendosi così: "Avevo un cesto a primavera di corna". Questa storia del tradimento, per lei è stata come fare uno sgradevole salto indietro nel passato, quando lavorava come commessa ed il suo ex non avrebbe esitato a portare nel loro letto un'altra.

Affondo finale: Selvaggia ha accusato Chiofalo di far passare la sua malattia per una cosa ancora più grave per lucrarci sopra e arrivare a un milione di follower. La vicenda è argomento del giorno e tema di esercitazione sui social. Tra i personaggi che commentano, Pamela Perricciolo, ex agente di Pamela Prati, a sorpresa allude a un caso montato ad arte per bussiness: dichiarazione della coprotagonista del grande bluff dell'anno, forse inopportuna.