Le avventure della soap turca intitolata Bitter Sweet - Ingredienti d’amore sono sempre più travolgenti. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 venerdì 9 agosto 2019 dalle ore 14.40 alle 16:35 circa, dicono che ci sarà il tanto atteso riavvicinamento tra i due protagonisti principali dello sceneggiato dopo i battibecchi avuti prima e dopo il loro matrimonio. Nello specifico Ferit Aslan dopo aver rischiato di essere arrestato per colpa di una trappola di Hakan Onder, precisamente con l’accusa di contrabbando, migliorerà il suo rapporto con la moglie Nazli Piran. Il ricco imprenditore e la cuoca infatti dormiranno insieme come una vera coppia, e il giorno successivo si risveglieranno molto vicini.

Riassunto puntate del 7 agosto

Negli episodi che il pubblico italiano ha visto oggi mercoledì 7 agosto 2019, Ferit dopo aver dichiarato il suo amore a Nazli dicendole di voler essere suo per tutta la vita, le ha detto che si trattava soltanto di una messinscena. A quel punto l’Aslan ha invitato la Piran ad indossare l’anello che le ha regalato per far credere a tutti che si sono fidanzati. Il ricco imprenditore ha approfittato di una conferenza stampa per annunciare le sue nozze con la cuoca, facendo arrabbiare la sua promessa sposa per averla fatta sentire in imbarazzo.

Engin proprio quando Fatos era sul punto di lasciarlo le ha detto di volerla sposare. Intanto Deniz dopo aver fatto presente alla sorella di Asuman che avrebbe voluto essere qualcosa di più di un amico per lei, le ha augurato di essere felice. Il musicista ha trovato conforto tra le braccia di Alya, mentre Nazli ha annunciato a Bulut che lei e suo zio Ferit si sposeranno scatenando la furia degli Onder.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La Piran invece di andare a prepararsi per le sue nozze si è recata dal suo fornitore di pesce Selami. Demet grazie all'avviso di Burak ha pedinato la chef e l’ha rinchiusa all'interno della cella frigorifera per impedirle di diventare la moglie dell’Aslan. Infine Nazli ha chiesto aiuto invano dopo essersi accorta di essere in pericolo, mentre Deniz si è messo alla ricerca della cuoca.

Anticipazioni episodi del 9 agosto: Ferit e Nazli condividono lo stesso letto

Gli spoiler delle puntate 49 e 50 che i telespettatori italiani avranno la possibilità di guardare venerdì 9 agosto 2019, annunciano che Demet confesserà al marito che Nazli ha rischiato la vita per colpa sua.

L’Onder sapendo che mancano pochi giorni per l’udienza dedicata all'affidamento di Bulut, preparerà uno dei suoi loschi piani per incastrare Ferit. Il marito di Demet deciso ad impedire al suo nemico di ricongiungersi con il nipote nasconderà una grande quantità di sostanze stupefacenti nei camion utilizzati dai dipendenti della Pusula Holding, con l’obiettivo di far finire l’Aslan dritto in prigione.

L’intento del losco imprenditore sembrerà andare a buon fine, dato che l’architetto dopo aver ricevuto la visita delle forze dell’ordine nella sua villa sotto lo sguardo sconvolto della moglie Nazli, verrà portato alla centrale di polizia.

Ferit dopo essere stato accusato di contrabbando capirà che nell'intricata faccenda ci sia lo zampino di Hakan. Fortunatamente l'Aslan farà ritorno a casa in fretta, mentre l’Onder sarà convinto di essersi sbarazzato in modo definitivo del suo rivale.

Il marito della Piran si vendicherà subito del torto subito, denunciando Hakan per diffamazione. Ferit e Nazli si riavvicineranno condividendo lo stesso letto, e nel corso della notte faranno fatica a stare lontani. Intanto Fatos farà un passo indietro, dato che non vorrà più sposare Engin. Successivamente Asuman dopo essere venuta a conoscenza che Burak lavora per conto di Demet, metterà in guardia Ferit e Nazli. La cuoca e l’architetto grazie all'avviso di Asuman, tenteranno di tendere una trappola a Demet. I coniugi Aslan non riusciranno a farla pagare alla bionda per colpa di Hakan che interverrà di persona.