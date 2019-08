La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è momentaneamente in pausa e continuerà ad esserlo per tutta la settimana di Ferragosto. La serie televisiva riprenderà il prossimo lunedì 19 agosto con nuovi e coinvolgenti colpi di scena. La relazione altalenante di Nazli Piran (Ozge Gurel) e Ferit Aslan (Can Yaman) sarà ancora ostacolata dai coniugi Onder.

Demet scoprirà il coinvolgimento del marito Hakan nell'incidente automobilistico del fratello Demir e di sua moglie Zeynepp. Deniz si scontrerà contro un camion in moto e Asuman litigherà con la sorella e assisterà il musicista a casa sua.

Il segreto di Ferit e Nazli scoperto da Deniz

Le puntate turche di Bitter Sweet rivelano che Deniz allestirà una mostra. Ferit farà finta che la relazione con la cuoca vada a gonfie vele e deciderà di visitare i lavori del cognato di Demet. Tuttavia, Nazli inizialmente non vorrà accompagnare il marito. Poi si convincerà a farlo per il bene del piccolo Bulut.

Engin si recherà da Fatos per porre fine alla loro relazione e la migliore amica di Nazli si sentirà presto risollevata.

Nonostante ciò, i due rimarranno amici. Asuman affronterà una violenta discussione con la sorella e deciderà di trasferirsi a casa di Deniz. Tuttavia, la lunga assenza dello zio materno di Bulut preoccuperà la ragazza. Infine, si saprà che il musicista ha avuto un incidente in moto e Asuman lo aiuterà nella guarigione, stabilendosi temporaneamente a casa sua.

Nel frattempo Demet chiederà a Deniz di testimoniare contro l'architetto al processo sull'affidamento di Bulut.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La sorella della protagonista scoprirà presto il segreto di Ferit e Nazli e i due temeranno che possa rivelare tutto. Hakan sceglierà Tahir come suo aiutante nei loschi affari. A questo punto Deniz scoprirà tutta la verità sul matrimonio dei protagonisti.

I coniugi Aslan crederanno che sia stata Asuman a dire il loro segreto al musicista. Tuttavia, quest'ultimo smentirà le loro accuse e poi i due zii di Bulut discuteranno violentemente prima del processo. Deniz minaccerà di raccontare al giudice la vera natura della relazione tra Ferit e Nazli.

Demet scopre tutto su Hakan e viene costretta a commettere un omicidio

Successivamente Demet ascolterà le conversazioni intavolate da Hakan e Tahir. infine, il marito stesso di Demet deciderà di rivelare il suo coinvolgimento nell'incidente dei genitori del piccolo Bulut. La donna inizialmente deciderà di lasciare lo sposo, ma Hakan non lo permetterà e obbligherà la moglie a rimanere con lui. Per scaricare la tensione, Hakan esorterà fortemente Demet a sparare contro una porta.

Tuttavia, la donna finirà per uccidere Tahir a sua insaputa.

Così la zia di Bulut andrà da Deniz. Intanto Nazli riceverà una chiamata dalla scuola del piccolo Bulut e sarà informata che il nipote di Ferit ha picchiato un compagno. Poi si ricorderà del compleanno del marito e deciderà di preparargli una festa. Tra gli invitati ci sarà anche Pelin, la new entry della soap.