Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. A partire dal 26 agosto riprenderanno come di consueto gli episodi giornalieri, dopo la pausa estiva. Il giorno 29 agosto la puntata non andrà in onda, mentre il 30 verranno trasmessi due episodi.

Nel corso della settimana che andrà dal 26 al 30 agosto saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno.

Renato finirà per mettere in crisi il suo rapporto con Nadia. Silvia cercherà di riportare la pace tra Teresa e Otello, mentre Marina, desiderosa di riscattare suo padre, si esporrà in maniera pericolosa.

Marina in cerca di giustizia per Arturo

Marina, desiderosa di riscattare di suo padre, cercherà in ogni modo di mettersi in contatto con l'avvocato Leone, ma la sua fretta la metterà in una posizione molto pericolosa.

Palazzo Palladiani comincerà a ripopolarsi dopo le vacanze estive e Raffaele non perderà occasione per creare i suoi divertenti siparietti con suo cognato Renato. Anche Silvia Otello e Michele si appresteranno a trascorrere gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare a Napoli, ma Otello riuscirà a riappacificarsi con sua moglie?

Alex sarà assorbita dai suoi problemi familiari

Proprio quando Vittorio farà ritorno dal soggiorno con Guido e Mariella, Alex sarà ancora una volta assorbita dai suoi problemi familiari.

Ma al giovane Del Bue sarà servito il periodo di pausa per poter compiere la sua scelta tra Alex e Anita ? Dopo aver compiuto una mossa azzardata per scagionare suo padre, per Marina si farà forte il rischio di avere delle ripercussioni sulla sua vita. Silvia metterà a segno un piano per fare in modo che sua madre e Otello rimangano insieme.

Alex, appesantita e subissata dai suoi enormi problemi in ambito familiare, sarà parecchio tentata di chiedere aiuto.

Tra Renato e Nadia le differenze tra gli stili di vita si faranno sempre più crescenti e ciò metterà seriamente a rischio la loro unione. Salvatore racconterà a Silvia delle sue pene d'amore e nonostante i consigli della donna finirà comunque per fare di testa sua.

Arriverà la sentenza del processo Picardi

All'avvicinarsi della sentenza definitiva del processo a Manlio Picardi, Adele si mostrerà parecchio ansiosa e preoccupata per l'esito.

Anche gli abitanti di Palazzo Palladini attenderanno con fermento la sentenza. Alex ripercorrerà i momenti della sua infanzia. Il processo arriverà finalmente a una conclusione, mentre Renato sarà impegnato con Giulia a sostenere Adele, trascurando sempre di più la sua compagna, Niko e Susanna saranno parecchio preoccupati per l'atteggiamento della donna.

Filippo e Serena saranno continuamente pressati da Roberto Ferri in ambito lavorativo, mentre Serena, dopo la sua decisione di chiudere con il lavoro, sarà ancora divisa tra Filippo e Leonardo.

Tiziano finirà per fraintendere l'atteggiamento di Michele nei confronti di Salvatore, ignaro del fatto che il cuore del vigile batta solo per la sua nuova conquista spagnola.