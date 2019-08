La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore continua ad appassionare sempre più telespettatori. Purtroppo, la serie televisiva è in pausa momentaneamente. La trasmissione proseguirà a partire dal 19 agosto. I protagonisti Nazli Piran (Ozge Gurel) e Ferit Aslan (Can Yaman) lottano costantemente per sottrarre la custodia del nipotino Bulut al perfido Hakan.

Quest'ultimo si dimostra solamente interessato all'azienda del ricco protagonista. A costo di raggiungere il suo intento, è stato capace di uccidere i genitori del piccolo Bulut. Poi ottiene il suo affidamento in un processo.

Hakan vuole far fallire il piano di Ferit

Il giovane architetto ha escogitato un nuovo piano per riottenere la custodia del nipotino. Quest'idea include anche la cuoca Nazli. Infatti, Ferit ha chiesto alla donna di sposarlo. In questo modo potrà essere giudicato "stabile" e avrebbe un'alta probabilità di riavere indietro Bulut.

La giovane protagonista ha riflettuto sulla proposta qualche giorno.

Infine, ha deciso di accettare, visto che si sentiva di dover rimediare all'errore della sorella Asuman. La ragazza aveva sottratto un importante documento a Ferit. La foto del testo aveva permesso la vittoria degli Onder in tribunale.

Nonostante Demet abbia tentato di uccidere la cuoca, le nozze sono state celebrate ugualmente. Ferit ha deciso di richiedere la custodia di Bulut in tribunale ufficialmente.

La vera natura del matrimonio tra i due protagonisti sarà presto scoperta da Deniz. Il musicista avrà una violenta discussione con l'architetto prima del processo e minaccerà Ferit di dire tutta la verità al giudice. Tuttavia considererà le possibili conseguenze e non porterà a termine quanto detto.

Anche il perfido Hakan Onder tenterà di far fallire il piano del protagonista. Infatti, gli scagnozzi del marito di Demet hanno nascosto delle sostanze stupefacenti all'interno di uno dei camion utilizzati dall'azienda dell'Aslan. Così Ferit è stato arrestato, ma poi rilasciato dalla polizia.

Il giudice si esprime in merito alla custodia di Bulut

Una volta giunto il tanto atteso giorno dell'udienza sull'affidamento del piccolo Bulut, il nipotino di Ferit parlerà nuovamente a favore di suo zio materno e della cuoca Nazli. Bulut definirà i due protagonisti le uniche persone con cui vorrebbe stare.

Tuttavia, il giudice ha ancora diversi dubbi. Successivamente il bambino rivelerà la violenza del terribile Hakan.

In tribunale racconterà della volta in cui è stato costretto a chiamare lo zio per la lite scoppiata in casa Onder.

Solo dopo il discorso di Bulut, farà la sua apparizione in aula Deniz. Ferit e Nazli avranno paura che possa rivelare la verità al giudice. La cuoca lo inviterà a scegliere di stare dalla parte giusta, per il bene di Bulut. Il musicista testimonierà a favore dei due giovani. Grazie al suo aiuto, l'Aslan e la Piran otterranno l'affidamento di Bulut.

La reazione degli Onder sarà inevitabile.