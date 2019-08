Continua ad appassionare i fan la soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. Le anticipazioni delle puntate che i telespettatori italiani vedranno l’8 agosto 2019 svelano che ci sarà una scena intima e romantica tra Ferit Aslan e Nazli Piran. Il ricco imprenditore il giorno seguente alle sue nozze si accorgerà che sua moglie ha la febbre alta quando la vedrà tremare sotto le coperte. A quel punto lo zio di Bulut costringerà la cuoca a farsi una doccia dopo aver contattato telefonicamente il suo medico.

L’architetto rimarrà al fianco della sorella di Asuman visto che, non appena lei gli ribadirà di sentirsi molto male la terrà stretta al suo petto, mentre l’acqua gelida continuerà a scorrere tra i loro corpi.

Riassunto episodi del 6 agosto

Nella parte iniziale degli episodi che sono andati in onda su Canale 5 oggi, martedì 6 agosto, Nazli ha fatto una pessima figura con un critico gastronomico a causa di Burak.

Intanto Celal prima di esalare l’ultimo respiro ha fatto in tempo a svelare a Ferit che a sabotare la vettura di Demir e Zeynep è stato Resul, che purtroppo è stato poi ritrovato privo di vita accanto all’ex autista. Gli Onder hanno proposto a Deniz di cedergli le sue quote in cambio dell’affido di Bulut mentre l’Aslan ha chiesto alla Piran di diventare sua moglie per consentirgli di riavere suo nipote.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L’architetto ha detto alla cuoca di avere la possibilità di ottenere il suo perdono se accetterà di sposarlo. Inoltre Ferit ha fatto presente a Nazli di voler ricevere una sua risposta entro domani. Successivamente la coinquilina di Fatos ha fatto una lista di domande al suo socio di lavoro riguardo a come sarà la loro convivenza da sposati. Dopo essere scappato da scuola, Bulut si è recato al ristorante di Nazli e, quando Demet e Hakan sono arrivati per prelevarlo, ha ribadito di voler vivere con la cuoca o con gli zii Deniz e Ferit.

Intanto Engin ha detto a Tarik che tra qualche giorno chiederà la mano di Fatos. Dopo aver promesso a Bulut che presto vivranno insieme, Nazli ha comunicato all’Aslan di aver deciso di sposarlo per la felicità di suo nipote.

Trame puntate di giovedì 8 agosto: Ferit e Nazli sotto la doccia insieme

Nel corso degli appuntamenti numero 47 e 48 che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 8 agosto Demet, per via della sua ossessione profonda nei confronti di Ferit ,commetterà una follia.

La moglie di Hakan, dopo aver pedinato Nazli con l’aiuto di Burak, la farà rimanere all’interno di una cella frigorifera mentre la giovane sarà intenta ad ordinare del pesce fresco per il suo ristorante. La cuoca non appena si accorgerà di essere rimasta intrappolata nella pescheria chiederà aiuto invano visto che nessuno riuscirà a sentirla. Dopo aver ritrovato la sciarpa della Piran nei paraggi, Deniz riuscirà ad aprire il portone del deposito. Fortunatamente la sorella di Asuman, che ha rischiato di morire congelata, recupererà i sensi grazie all'intervento del musicista e si risveglierà a casa dell'uomo. Intanto Ferit, dopo aver atteso per parecchio tempo la sua promessa sposa, riceverà una chiamata telefonica da Demet, e apprenderà che Nazli si trova con Deniz. L’Aslan si presenterà immediatamente nell’appartamento del musicista e si rifiuterà di ascoltare le scuse della Piran. Il ricco imprenditore, ancora molto furioso per essere stato abbandonato sull’altare, inviterà la chef a sposarlo subito per rispettare l’accordo sancito per ottenere la custodia di Bulut. A seguito delle nozze di Ferit e Nazli, l’ex fidanzato di Ayla, distrutto per aver perso per sempre la Piran, deciderà di partire con la cantante. Nel contempo la Piran si farà dare una mano da Ferit per togliersi il vestito da sposa perché si sentirà poco bene. Quest’ultimo, il giorno seguente, dopo essersi accorto che sua moglie ha la temperatura molto alta seguirà il consiglio del suo medico. L’Aslan farà una doccia insieme alla cuoca con l'obiettivo di farle abbassare la febbre. In tale circostanza l’architetto stringerà tra le sue braccia Nazli. Per concludere il fratello di Demet deciderà di assumere una posizione alla Pusula Holding mentre Ferit farà innervosire l’Onder mostrandogli una copia della richiesta di affidamento del nipote presentata al giudice.