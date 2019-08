La serie rivelazione dell'estate 2019 è stata senza dubbio Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, una fiction turca del 2017 trasmessa su Canale 5, con puntate in formato soap, ogni giorno alle 14:45. La storia d'amore di Ferit e Nazli è composta da una sola stagione che dovrebbe concludersi il 13 settembre. Stando ad alcune voci provenienti dalla produzione Mediaset riportate su alcuni siti internet, sembra che Canale 5 abbia in serbo una sorpresa per i fan della soap.

Il gran finale, composto da tre episodi, con molta probabilità verrà trasmesso in prima serata sulla rete ammiraglia. Chiaramente si tratta si un rumor che, visto il successo in termini di share e la vastissima interazione sui social dopo la messa in onda quotidiana, potrebbe diventare una notizia ufficiale a breve. Secondo le anticipazioni in rete i due protagonisti avranno il loro lieto fine. Sarà così anche per le altre coppie della serie, tranne per Demet e Hakan che finiranno in carcere.

Un finale felice in Bitter Sweet per Ferit, Nazli e i loro amici il 13 settembre su Canale 5

Il successo di Bitter Sweet è stato tale da spingere Mediaset a mandare in onda l’intera stagione anzichè dividere la serie in due parti da trasmettere sia questa estate che la prossima. Le avventure dell'aspirante cuoca Nazli e dell'imprenditore Ferit giungeranno al termine il 13 settembre con un finale che promette sorprese e colpi di scena.

Le 26 puntate con la durata originale dai 90 ai 160 minuti sono state divise da Mediaset in 78 episodi in lingua italiana che si apprestano a concludersi per rifare posto alla programmazione pomeridiana di Canale 5 che include i programmi 'Uomini e Donne' e 'Pomeriggio Cinque'. Della prima e unica stagione di Bitter Sweet mancano all'appello ormai pochi episodi e, secondo le anticipazioni, le storie di tutti i personaggi avranno un finale felice.

La protagonista Nazli rivelerà a Ferit di aspettare un bambino durante i festeggiamenti di fine anno, Deniz e Asuman si metteranno insieme e Fatoş chiederà la mano a Tarik. Finale negativo - ma più che meritato - per il malvagio Hakan e la consorte Demet che saranno arrestati per i crimini commessi. Il pubblico italiano, oltre a gioire per l'happy ending della serie, sarà piacevolmente sorpreso se e quando Mediaset confermerà la notizia che circola da giorni sul web: la messa in onda in prima serata degli ultimi tre episodi.

Can Yaman di Bitter Sweet in onda nel 2020 con una nuova serie

Can Yaman è l’attore che interpreta l'imprenditore Ferit ed è amatissimo dalle telespettatrici italiane. Il giovane ha trascorso le sue vacanze a Napoli ed è stato letteralmente assediato dalle sue fan accorse numerose sotto il suo albergo. L'attore è stato avvolto dal caloroso abbraccio delle ammiratrici a cui gentilmente non si è sottratto, un segno che testimonia il grande affetto che è riuscito ad ottenere grazie al suo ruolo in Bitter Sweet.

In virtù di ciò Mediaset ha deciso di acquistare l'ultima serie interpretata da Can Yaman 'Erkenci Kus' che probabilmente andrà in onda la prossima estate.