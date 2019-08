Nella giornata di ieri, 29 agosto 2019, si è tenuta la prima registrazione del programma televisivo di Maria De Filippi, Uomini e donne. Oltre alla presentazione dei quattro nuovi tronisti, vi è stato un confronto tra alcune delle coppie che hanno partecipato all'ultima edizione di Temptation Island. Stiamo parlando di Vittorio Collina e Katia Fanelli e di Massimo Colantoni e Ilaria Teolis.

Confronto tra Vittorio Collina e Katia Fanelli: la storia è finita per sempre?

La prima coppia a confrontarsi è stata quella formata da Vittorio Collina e Katia Fanelli. Ricordiamo che i due si erano lasciati già durante l'ultimo falò di Tempation Island.

Dal confronto al falò emerse la chiara volontà di Vittorio di chiudere per sempre la storia con la sua ex fidanzata, per le parole che la stessa gli aveva rivolto durante il percorso televisivo.

Subito dopo la chiusura con Katia, Vittorio Collina ha intrapreso una frequentazione con la tentatrice Vanessa, e tra i due sembra essere scoppiato l'amore. Infatti, sono diverse le storie che i due pubblicano insieme da quando hanno abbandonato il reality, segno che da allora non si sono più allontanati.

Durante il confronto a Uomini e Donne, tra Vittorio e Katia è nata una vera e propria querelle: da una parte Vittorio recriminava all'ex compagna le parole forti utilizzate davanti a milioni di spettatori, dall'altra Katia l'ha accusato di non provare un sentimento così forte, dato che dopo pochi giorni dalla rottura, era già in dolce compagnia di Vanessa.

Dopo una serie di accuse reciproche, che hanno visto Gianni e Tina schierarsi dalla parte di Katia, i due si sono salutati cordialmente e pacificamente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Temptation Island

Katia, in seguito alla registrazione di Uomini e Donne, ha dichiarato attraverso le stories pubblicate sul social di Instagram, che nella sua mente c'è soltanto Vittorio e che non è pronta ad intraprendere alcuna frequentazione.

Confronto tra Massimo Colantoni e Ilaria Teolis: cosa è successo?

La seconda coppia a confrontarsi è stata quella formata da Massimo Colantoni e Ilaria Teolis. Anche i due, nel corso dell'ultimo falò del programma Tempation Island, si erano lasciati, in quanto Ilaria aveva dichiarato pubblicamente che non sapeva più se fosse innamorata del compagno.

Una volta usciti dal programma, le loro strade si sono separate, e proprio nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne è spuntata fuori una novità che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il giovane Massimo Colantoni si è fidanzato con la tentatrice Sonia Onelli. La notizia ha lasciato i fan della coppia senza parole: in tanti infatti speravano in un dolce ritorno tra i due. Anche tra loro, sembra che non vi sia alcuna possibilità di ritorno.