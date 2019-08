Massimo Colantoni non è più single: l'ex fidanzato di Ilaria Teolis, con la quale aveva partecipato all'ultima edizione di Temptation Island, ha annunciato pubblicamente di essersi fidanzato con Sonia Onelli, anche lei volto noto del reality estivo di Canale 5. L'occasione per definire la situazione sentimentale di Massimo si è presentata durante la prima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, avuta luogo negli studi Mediaset ieri 29 agosto.

Alla presenza di Ilaria, il giovane ha confermato le voci del suo fidanzamento, dopo che durante l'estate era stato visto più volte in compagnia di Sonia.

Il fidanzamento con Sonia

La notizia del fidanzamento ha sorpreso non poco il pubblico: infatti, durante le registrazioni di Temptation Island, Massimo si era molto legato alla single Elena, ma una volta terminato il programma con la ragazza non era scattata la scintilla.

Il colpo di fulmine invece c 'è stato con Sonia, che i telespettatori del programma ricordavano per il suo attaccamento ad Arcangelo, ex di Nunzia. Addirittura Arcangelo aveva cercato di rubare un bacio alla bella ex tentatrice, che ha rivolto il suo interesse al Colantoni.

Dopo la fine del programma, Ilaria e Massimo, come loro stessi hanno confermato e come riporta Il Vicolo delle News, hanno avuto modo di confrontarsi lontano dalle telecamere, ma a quanto pare il comportamento dl Colantoni non è cambiato per cui entrambi hanno preso la decisione di chiudere definitivamente. Da lì in poi, Massimo ha iniziato a vedersi con Sonia con la quale ad oggi ha deciso di intraprendere una relazione.

Ilaria e Massimo non torneranno insieme

Al confronto, oltre alla ex coppia di fidanzati e all'ex tentatrice Sonia, era presente anche Javier, il quale dopo l'esperienza a Temptation Island ha avuto un successo esplosivo sui social. Il giovane, però, ha preferito non parlare molto, lasciando spazio alle ultime conclusioni che la Teolis doveva trarre. Sta di fatto che se uno spiraglio poteva ancora intravedersi per un ritorno di fiamma tra Massimo e Ilaria, adesso pare ovvio che tra i due, dopo una convivenza ed un rapporto molto intenso, dato che i due parlavano anche della possibilità di mettere al mondo un figlio, tutto è giunto al capolinea.

Alla registrazione erano presenti anche Katia e Vittorio: anche per i due si è giunti alla parola fine e anche in questo caso la single Vanessa ha fatto breccia nel cuore del ragazzo. Insomma, le due coppie non sembrano avere prospettive di ritornare insieme: la registrazione di Uomini e Donne ha dato al pubblico molte delle risposte che avevano preso corpo sui social nell'ultimo periodo.