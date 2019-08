Sono sempre in grado di sorprendere il pubblico le trame della nuova serie televisiva turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore ormai agli sgoccioli, visto che tra alcune settimane giungerà al termine. Gli spoiler dei prossimi episodi annunciano che Asuman dopo aver rischiato di essere abusata da uno scagnozzo di Hakan Onder, riuscirà ad impedire a Deniz di smascherare Nazli e Ferit. In particolare la new entry Pelin Turan disposta a tutto per ritornare tra le braccia dell’Aslan, dopo essersi alleata con il marito di Demet, si presenterà a casa del musicista senza nessun preavviso.

La diabolica donna sapendo che l’ex fidanzato di Ayla si è preso una vera cotta per la chef, chiederà all’uomo se è a conoscenza di informazioni in grado di aiutarla a far lasciare l’architetto con la moglie. Fortunatamente Pelin non apprenderà la verità, cioè che il matrimonio tra i coniugi Aslan è tutta una messinscena per merito dell’intervento di Asuman.

La cuoca arrabbiata con la sorella, Asuman accetta di lavorare per Muzzaffer

Nelle puntate in onda su Canale 5, Nazli e Asuman saranno di nuovo ai ferri corti.

Come al solito le due sorelle faranno presto la pace, nel momento in cui la più piccola delle Piran ascolterà per una volta i consigli della sorella maggiore tornando a vivere con Fatos. La figlia minore di Kemal ne combinerà un’altra delle sue, ma stavolta sarà in serio pericolo. Le anticipazioni turche della soap Dolunay rivelano che la figlia minore di Kemal verrà a conoscenza di non poter terminare gli studi a scuola per non aver pagato una rata.

Nazli, avvisata da Fatos, costringerà la sorella a lavorare nel suo ristorante. Purtroppo Asuman rimarrà al servizio della sorella per poco, visto che accetterà l’aiuto economico di Deniz, scatenando nuovamente la furia della cuoca. A quel punto la giovane si metterà alla ricerca di un nuovo impiego per poter restituire al musicista il denaro che le ha prestato. La ragazza accetterà di fare delle faccende domestiche per uno sconosciuto chiamato Muzzaffer, che la inviterà a presentarsi a casa sua.

Asuman in pericolo, Deniz intento a smascherare Nazli e Ferit

Asuman non appena metterà piede nell’appartamento del losco individuo si accorgerà di essere caduta in una trappola, ma sarà troppo tardi, dato che l’uomo dopo averle sottratto il cellulare allungherà le mani con l’intento di abusare di lei. Il cognato di Hakan riuscirà ad interrompere il tentativo del molestatore aggredendolo. Questo inconveniente episodio farà riavvicinare il fratello di Demet ed Asuman, visto che passeranno la notte insieme, finendo per addormentarsi nello stesso letto.

Il giorno seguente accadrà qualcosa di inaspettato, quando Pelin, la nuova rivale di Nazli, ritornata ad Istanbul per riconquistare Ferit, si recherà a casa di Deniz. L’ex fidanzata dell’architetto dopo non aver fatto fatica a notare che il musicista e Asuman hanno dormito insieme, cercherà di farsi dare delle informazioni in modo da poter far entrare in crisi i coniugi Aslan. Per fortuna il fratello di Demet quando sarà sul punto di svelare alla complice di Hakan la verità sulle nozze di Ferit e Nazli, ovvero che si sono sposati per ottenere l’affido di suo nipote Bulut, verrà interrotto da Asuman.