L'assenza di Teresa Diacono dalle trame di Un posto al sole è ormai fatto noto ai telespettatori della soap partenopea. La decisione dell'attrice Carmen Scivitarro di lasciare il cast è stato giustificata con il trasferimento del personaggio nel paesino immaginario di Indica, nel quale anche Otello si recava durante il weekend. Ma questo equilibrio, diventato sempre più precario con il passare del tempo, sembra destinato a non durare ancora a lungo.

La conferma arriva dalla anticipazioni relative alle puntate di fine agosto, al termine delle vacanze estive della serie. Nel periodo compreso dal 26 al 30 agosto, infatti, Silvia e famiglia faranno ritorno dal periodo trascorso insieme a Teresina e la moglie di Michele tenterà di mettere in atto un piano per riunire i coniugi Testa. Ci riuscirà? Nello stesso periodo, anche altri abitanti di Palazzo Palladini si appresteranno a fare ritorno a casa dopo le vacanze, a partire da Vittorio: anche per lui potrebbe arrivare il momento della resa dei conti.

Un posto al sole anticipazioni: Silvia ha un piano per riunire Otello e Teresa

Le anticipazioni di Un posto al sole relative al periodo dal 26 al 30 agosto confermano la fine delle vacanze di Michele, Silvia e Otello a Indica, luogo nel quale vive Teresa da diversi mesi. Anche per loro arriverà il momento di tornare a casa, in attesa di scoprire se il rapporto tra i coniugi Testa risulterà rinsaldato grazie al tempo trascorso insieme.

Negli ultimi tempi, infatti, Otello è risultato insofferente per la prolungata assenza della moglie. Per tale motivo, Silvia elaborerà un piano per convincere la coppia a restare insieme. Raggiungerà il suo obiettivo? Potrebbe dunque essere giunto il momento della svolta per questa vicenda, con due uniche soluzioni all'orizzonte: la rottura definitiva, con la possibilità di Otello di avvicinarsi ad un'altra donna, o il trasferimento dell'ex vigile ad Indica insieme a Teresina. Il fatto comporterebbe, però, anche l'uscita dal cast dell'attore Lucio Allocca.

Il ritorno di Vittorio, Serena e Filippo

Michele, Silvia e Otello non saranno gli unici a rientrare dalle vacanze estive al ritorno di Un posto al sole su Rai 3. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 26 agosto, e che sanciranno l'inizio della 24° stagione, anche Vittorio si rivedrà a Napoli dopo la trasferta insieme al padre. Per il giovane Del Bue arriverà quindi il momento di scegliere tra Anita e Alex.

Filippo, Serena e Irene rientreranno a loro volta a Palazzo Palladini. Al loro arrivo dovranno fare i conti con la sbandata presa dalla Cirillo con Leonardo ma non solo. Roberto Ferri, infatti, sarà ansioso di ripartire con la loro nuova attività imprenditoriale e solleciterà la coppia affinché si rimettano subito al lavoro.