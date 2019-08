Nuovo appuntamento con le anticipazioni di Una vita, riguardanti in maniera particolare ciò che accadrà nell’episodio in onda su Canale 5 lunedì 5 agosto, a partire dalle 13.40. La prossima settimana, infatti, la soap iberica anticiperà l’orario di messa in onda prendendo il posto della soap americana Beautiful, che si prenderà una pausa estiva. Sino alle 14.40, dunque, i fan di Una vita potranno assistere alle vicende ambientate ad Acacias, dove ci sarà un Diego determinato a rintracciare il padre Jaime. Credendo possa essere in Svizzera, decide di partire alla ricerca; questa scelta getta nella disperazione il fratello Samuel, che teme di essere scoperto per l'omicidio di quest'ultimo. Alta tensione anche in casa del colonnello Valverde, dove Augustina riuscirà a impedire ad di suicidarsi.

Una vita, trama: Diego vuole cercare Jaime, Samuel nel panico

Dopo il tentativo fallito di Blanca di far confessare la madre Ursula sul rapimento di Moises, Diego si convincerà che l’unico modo per contrastare la perfida dark lady sia quello di far intervenire Jaime Alday. Diego, però, ignora che il padre sia morto per mano di Samuel e lo crede in una clinica Svizzera. Il maggiore degli Alday, quindi, rivelerà al fratello di voler riportare ad Acacias il genitore, gettando nel panico Samuel, il quale tenterà di far desistere Diego dal suo proposito, convincendolo a non partire. Un segreto che sembrerà essere sul punto di venire alla luce e solo nel prosieguo delle puntate scopriremo se Diego scoprirà la morte del padre.

Augustina impedisce ad Arturo di suicidarsi

Se a casa Alday Samuel tenta in tutti i modi di convincere il fratello a non partire per la Svizzera, a casa del colonnello Valverde viene sventato un dramma grazie ad Augustina. Arturo infatti, sempre più depresso a causa dell’imminente cecità, tenterà un gesto estremo, interrotto dal tempestivo intervento della domestica, che impedirà all’uomo di togliersi la vita.

Nel corso del nuovo episodio Augustina sarà sempre più preoccupata per il suo datore di lavoro e, stanca di mantenere il segreto su quanto sta accadendo, deciderà di confidarsi con Felipe, raccontandogli della malattia del colonnello. Intanto donna Susana, dopo le clamorose rivelazioni di Inigo e Flora, tenterà di convincere Pena a riaprire la pasticceria.

Questo e molto altro nel doppio appuntamento di lunedì 5 agosto a partire dalle 13,40 su Canale 5, dove i fan di Una Vita potranno scoprire tutte le novità riguardanti gli abitanti di Acacias.

