Le trame della soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore relative a ciò che accadrà la prossima settimana, si preannunciano entusiasmanti. Nelle due puntate che verranno trasmesse su Canale 5 il 6 agosto 2019, poiché l’appuntamento inizierà alle 14:40 e terminerà alle 16:25 grazie ad un cambiamento di orario, una nuova sentenza emessa dal giudice riguardo l’affidamento definitivo di Bulut, farà venire un idea geniale a Ferit Aslan.

Quest’ultimo disperato per aver perso nuovamente la custodia del nipote visto che rimarrà alle cure degli Onder, si servirà della complicità di Nazli Piran. Il ricco imprenditore farà credere a tutti i suoi amici di aver perdonato la cuoca, mentre invece chiederà alla giovane di sposarlo per consentirgli di riprendersi il nipote. La sorella di Asuman accetterà la proposta di matrimonio del suo socio di lavoro ed entrambi inizieranno a mettere in atto la loro messinscena per non destare nessun sospetto.

Riassunto episodio del 2 agosto

Nella puntata che i telespettatori italiani hanno visto oggi, venerdì 2 agosto 2019, Ferit ha deciso di allontanare il nipote da Hakan, dicendo a Demet che Bulut non può vivere con un assassino. L’Aslan prima di salire in auto ha rivelato a Nazli di essere convinto che l'Onder sia coinvolto con il sabotaggio dei freni della vettura su cui viaggiavano Demir e Zeynep.

Demet ha detto al marito di voler sapere la verità sulla morte dei genitori di suo fratello e di sua cognata. La discussione tra i due coniugi è stata interrotta ancora una volta da Deniz, che è venuto a conoscenza che sua sorella ha abortito senza mettere al corrente il marito. Nazli è rimasta a dormire alla villa di Ferit su richiesta di Bulut. La Piran ha confortato l’Aslan dopo averlo visto piangere per la sua defunta sorella, dicendogli che è per sempre al suo fianco anche se vive soltanto nei suoi ricordi.

Intanto Demet, non appena Hakan le ha ribadito che desiderava diventare padre, ha affermato che anche se continua ad amarlo come il primo giorno ha paura che sia coinvolto nella vicenda dell’incidente dei genitori di Bulut. Per finire Deniz ha detto a Ferit di non far sapere a Nazli che è stato lui a fargli avere la penna usb riguardante il tradimento di Asuman.

Anticipazioni episodi del 6 agosto: Ferit e Nazli fingono di essersi riconciliati

Nel corso degli episodi numero 43 e 44, che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 6 agosto 2019, visto che ci saranno ben due appuntamenti grazie alla sospensione estiva della soap spagnola Il Segreto, arriverà finalmente il tanto atteso giorno della sentenza definitiva.

Purtroppo il magistrato pur avendo appreso il gesto ignobile commesso da Asuman, ancora una volta riterrà opportuno far rimanere Bulut con gli Onder. Nonostante ciò, Ferit non si tirerà affatto indietro, dato che avrà in mente uno stratagemma per ricongiungersi con il suo adorato nipote. Per riuscire nel suo intento il ricco imprenditore avrà bisogno dell’aiuto di Nazli pur non avendo ancora dimenticato il fatto di non averlo messo al corrente del tradimento della sorella.

Nel frattempo Demet e Hakan sempre più decisi a diventare i proprietari della Pusula Holding cercheranno di convincere Deniz a rinunciare alle sue quote in cambio dell’affidamento di Bulut. Il musicista anche se in cuor suo saprà che con la vicinanza del nipote potrà fare breccia nel cuore di Nazli con più facilità non si farà sottomettere. Successivamente quest’ultima dopo aver visto Bulut molto triste, accetterà di sposare l’Aslan su richiesta dell’architetto per consentirgli di allontanare il bambino dalle grinfie degli Onder. I due soci di lavoro dopo aver sancito il loro accordo pre-matrimoniale, inizieranno a far credere a tutti i loro amici di essersi riconciliati per essere del tutto convincenti. Per finire Hakan andrà su tutte le furie per la mancata riuscita di uno dei suoi perfidi piani contro Ferit, per poter avere il pieno controllo dell’azienda del rivale.