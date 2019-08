Lo sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore (titolo originale turco Dolunay) sta riscuotendo un grande successo di pubblico. Gli spoiler delle puntate italiane dicono che Demet, sempre più ossessionata da Ferit Aslan, tenterà di uccidere Nazli Piran. La sorella di Deniz, quando ormai mancheranno poche ore alla celebrazione delle nozze tra la cuoca e il suo ex fidanzato, rinchiuderà la sua rivale in una cella frigorifera di una pescheria.

Fortunatamente la sorella di Asuman non morirà perché verrà salvata in extremis da Deniz, ma dopo essersi sposata farà i conti con la sua salute, dato che si accorgerà di avere la febbre alta. Quando Ferit sarà sul punto di scoprire che sua moglie ha rischiato la vita, Demet uscirà allo scoperto, confessando al marito Hakan che è stata lei a rapire la chef.

Ferit annuncia le sue imminenti nozze, la Piran rinchiusa in una cella frigorifera

Manca pochissimo per assistere su Canale 5 alle nozze tra Ferit e Nazli, protagonisti della soap opera Dolunay.

A breve infatti l’Aslan, pur essendo ancora deluso dalla cuoca per non avergli svelato il tradimento di Asuman, la convincerà a diventare sua moglie, per aiutarlo a ricongiungersi con Bulut. L’Aslan dopo aver ricevuto l’approvazione della Piran, annuncerà il lieto evento in occasione di una conferenza stampa, facendo andare su tutte le furie gli Onder e Deniz. Mentre Demet e Hakan temeranno di poter perdere la custodia del nipote, il musicista si renderà conto di non avere nessuna possibilità per conquistare la sorella di Asuman.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Purtroppo il piano del ricco imprenditore rischierà di saltare per colpa del padre di Nazli, che deciderà di chiudere ogni rapporto con la figlia per non averlo reso partecipe della sua importante decisione. Fortunatamente il signor Kemal darà la sua benedizione alla cuoca quando l’architetto gli dirà che si sposeranno per fare da genitori a Bulut. Intanto Demet, grazie al cameriere Burak, ingaggiato per spiare Nazli e Ferit, preparerà una trappola per impedire alla coppia di pronunciare il fatidico “sì lo voglio”.

La sorella di Asuman, prima di recarsi in chiesa si prenderà del tempo, visto che farà degli ordini dal suo fornitore di pesce Selami: in tale circostanza la moglie di Hakan approfitterà di una distrazione del venditore per attentare alla vita della rivale. Demet farà rimanere Nazli all’interno della cella frigorifera, riuscendo a sabotare l’imminente matrimonio.

Deniz salva la vita alla cuoca, Demet confessa ad Hakan di aver rapito Nazli

Per fortuna la promessa sposa non morirà grazie all’intervento provvidenziale di Deniz, che la metterà in salvo proprio all’ultimo momento.

Dopo aver rischiato di morire assiderata, la chef si vedrà costretta a sposare subito Ferit, visto che l’architetto non le darà modo di spiegare il motivo della sua assenza per rispettare il patto sancito. Il giorno seguente la Piran, dopo essersi svegliata con la febbre altissima, avrà il supporto dell’Aslan che le farà fare una doccia fredda con l’intento di farla riprendere. Subito dopo, il ricco imprenditore rimarrà spiazzato quando scoprirà che sua moglie è sparita il giorno del loro matrimonio perché era rimasta rinchiusa nel frigorifero della pescheria di Selami.

Ferit, dopo aver sospettato che l’incidente della sua amata non sia stato casuale, farà sapere ad Hakan e Demet di aver presentato una richiesta al magistrato per potergli sottrarre Bulut. Il ricco imprenditore metterà in guardia gli Onder, dicendogli anche che se dovessero torcere un capello a lui o a Nazli si vendicherà. A seguito delle intimidazioni dell’Aslan, la sorella di Deniz dimostrerà al marito di essere sincera, rivelandogli che è stata lei a sequestrare la Piran a poche ore del suo matrimonio. Demet farà credere ad Hakan di aver agito in tale maniera per impedire al suo ex fidanzato di ricongiungersi con Bulut e di impossessarsi delle azioni dei defunti genitori del bambino. L’Onder, oltre a non arrabbiarsi affatto con la moglie per aver appreso che ha interferito nuovamente nella vita di Ferit, le dirà di essere disposto a tirarla fuori dai guai. Hakan passerà subito all’attacco visto che, dopo aver ordinato a un giovane di fingere di essere il rapitore di Nazli, architetterà uno dei suoi malefici piani contro l'Aslan con la complicità di Bekir.