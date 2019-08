Prosegue la messa in onda degli episodi della celebre e amatissima soap partenopea Un posto al sole. Nel corso dell’ultima settimana prima della pausa estiva, che andrà dal 5 al 9 agosto, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Oltre alle vicende legate alla delicata storia che ha coinvolto Marina Giordano e suo padre, al centro delle scene ci sarà anche Renato Poggi che, in crisi crescente con la sua compagna, comincerà ad apprezzare in maniera consistente un’altra donna.

Tra Renato e Nadia finirà? Al centro delle scene ci saranno anche le sorelle Parisi che, man mano che le puntate andranno avanti, lasceranno intendere chiaramente che nascondono un segreto legato alla loro famiglia.

Renato Poggi interessato ad un'altra donna

Nelle puntate finora andate in onda, la famiglia Poggi si è mostrata parecchio in ansia a causa del processo che ha visto coinvolti Manlio e Adele Picardi.

Nel corso delle prossime puntate però l’attenzione si sposterà principalmente su Renato che, a causa di alcuni punti di vista divergenti con la sua compagna Nadia, finirà per discutere in maniera piuttosto accesa con lei. Dopo l'accesa discussione il dottor Poggi cercherà di fare qualcosa per potersi riavvicinare alla sua compagna ma il suo gesto riconciliante risulterà del tutto controproducente.

Sarà proprio nel corso di questa crisi di coppia che via via diventerà sempre più profonda che Renato comincerà ad apprezzare in maniera sempre più esplicita un’altra donna. Chi sarà la fortunata? Sono stati esclusi ritorni dal passato dell'uomo, quindi si tratterà di qualcuno già presente.

Alex e Mia nasconderanno un segreto proveniente dal passato

Nel corso dell’ultima settimana prima della pausa estiva, anche la delicata e misteriosa vicenda delle sorelle Parisi continuerà ad acquisire maggior importanza, Alex infatti entrerà in crisi non solo a causa dei suoi problemi con Vittorio ma anche a causa delle crescenti difficoltà nel badare a sua sorella dopo la partenza improvvisa di sua madre.

Sarà proprio nella puntata finale del 9 agosto, prima della pausa estiva, che vedremo Vittorio Del Bue compiere finalmente la sua scelta tra Alex e Anita. Ma nonostante questo passo avanti, pare proprio che la storyline legata a questa famiglia sia solo all’inizio e che a partire dalla nuova stagione, che comincerà subito dopo la pausa estiva il 26 agosto, si scopriranno ulteriori dettagli su di loro e sul segreto inconfessabile sul conto dell'uomo che tanto le spaventa.

Che sia proprio il padre di Alex e Mia il nuovo personaggio che entrerà in scena dal 26 Agosto? Non resta che seguire la nuova stagione di un posto al sole per scoprire tutte le novità.