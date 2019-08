Torna l'appuntamento dedicato con le novità di Beautiful, lo sceneggiato che sta collezionando ascolti record sulla Cbs. Dalle puntate americane in onda ad agosto si evince che l'arrivo di Brooke Logan preoccupata per la sorte di Hope darà il via ad una serie di eventi che porteranno alla caduta di Thomas Forrester dall'altissima scogliera proprio sotto gli occhi di Ridge arrivato in quegli istanti. L'incidente del ragazzo provocherà nuove tensioni tra i Forrester e gli Spencer come rivelato dall'attore Don Diamont.

Beautiful: Thomas torna a Los Angeles

Le anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate americane appena trasmesse sull'emittente Cbs, annunciano nuove tensioni di Brooke e Ridge. Tutto avrà inizio quando Thomas deciderà di tornare a Los Angeles per avere un chiarimento con Hope dopo aver saputo che ha intenzione di annullare le loro nozze. Il giovane, accusato dell'omicidio di Emma, si precipiterà sulla casa sulla scogliera, dove la Logan dimostrerà di non avere nessuna intenzione di ascoltare le sue scuse.

Infatti la figlia di Brooke accuserà il Forrester di essere sempre stato al corrente sulla verità di Beth, tanto da non aver fatto niente per metterla al corrente. Per questo motivo, la ragazza tornerà tra le braccia di Liam Spencer.

Brooke salva Hope dalla furia del Forrester

Le trame americane di Beautiful in onda attualmente negli Stati Uniti, rivelano che Hope sarà talmente spaventata dalla follia di Thomas da chiamare Brooke e Ridge che giungeranno alla villa, uno dopo l'altro.

La prima ad arrivare sul posto sarà la sorella di Katie che assisterà ad un drammatico litigio tra i due sposi. La moglie del Forrester temerà che Thomas possa far del male fisicamente alla figlia, tanto da decidere di intervenire. Di conseguenza, la Logan spingerà il ragazzo che precipiterà fino in fondo alla scogliera. Durante questi drammatici momenti, giungerà lo stilista che si scontrerà subito con Brooke accusandola delle tragiche conseguenze sulla salute del figlio.

Ridge si scaglia contro la Logan

Thomas verrà ricoverato velocemente in una clinica e le sue condizioni risulteranno assai gravi. L'uomo, infatti, entrerà in uno stato di coma tanto da lottare per la sopravvivenza. Un pensiero che annienterà l'esistenza del Forrester senior che sempre più adirato di scaglierà come una furia contro Brooke. D'altro canto, il marito di Hope non risponderà agli stimoli, tanto che il padre temerà di perderlo.

Ovviamente la Logan tenterà di spiegargli di averlo fatto per salvare la vita di sua figlia, in quanto troppo preoccupata per l'instabilità mentale di Thomas mentre gli altri prenderanno le difese di quest'ultima.