Tutti coloro che si sono affezionati alla nuova soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore purtroppo il prossimo mese ne sentiranno sicuramente la mancanza, dato che le prime due settimane di settembre 2019 andranno in onda le ultime puntate. Prima dell’epilogo finale come di consueto non mancheranno colpi di scena. Dagli spoiler si evince che Deniz sempre più sofferente per l’unione coniugale tra Nazli Piran e Ferit Aslan, avrà un incidente stradale con la sua moto, ma per fortuna riuscirà a salvarsi.

La prima persona che si precipiterà in ospedale per accertarsi sulle condizioni di salute del fratello di Demet sarà Asuman. La figlia minore di Kemal farà un sospiro di sollievo quando i medici le diranno che è fuori pericolo di vita. La giovane approfitterà dell’occasione, visto che per non tornare a condividere lo stesso tetto con Fatos con cui ha discusso di recente a causa della sorella, rimarrà al fianco del cognato di Hakan anche quando verrà dimesso dalla struttura clinica con la scusa di doversi prendere cura di lui.

Asuman smaschera la sorella, Deniz crede che la cuoca e Ferit stiano mentendo

Le anticipazioni delle prossime puntate che i telespettatori italiani vedranno dopo la breve pausa di ferragosto, svelano che Asuman farà una scoperta scioccante dopo essersi trasferita da Deniz, poiché grazie ad una chiamata telefonica avuta con il padre verrà a conoscenza che le nozze tra sua sorella e Ferit sono una farsa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

In poche parole la giovane apprenderà che lo scambio dei voti nuziali tra la coppia è avvenuto al solo scopo di rendere felice il piccolo Bulut. La figlia minore di Kemal pur avendo appreso la messinscena di Nazli e dell’architetto sceglierà di non tradirli. Il falso matrimonio tra la Piran e Ferit purtroppo continuerà a far sprofondare nella disperazione totale Deniz. Dopo Demet che inizierà a sospettare che l’Aslan e la cuoca si siano sposati solo per ottenere la custodia di Bulut, anche il musicista influenzato dalla sorella arriverà a credere che Nazli e l’architetto si siano presi gioco di tutti.

L’ex fidanzato di Ayla per avere la certezza che i suoi dubbi siano fondati si recherà al ristorante della Piran, e farà i conti con un’amara verità. Deniz durante la conversazione avuta con la chef rimarrà molto sconvolto.

Il fratello di Demet ospita Asuman e rinuncia a conquistare la moglie dell’Aslan

Nazli farà intendere al suo amico che lei e l’Aslan si sono sposati per amore. Il cognato di Hakan per via della troppa delusione avrà una distrazione mentre sarà alla guida della sua moto.

Il fratello di Demet dopo essersi scaraventato contro un camion finirà in ospedale ma le conseguenze del suo incidente stradale non saranno gravi, dato che farà ritorno a casa per aver riportato una ferita soltanto ad un braccio. Successivamente Deniz continuerà ad avere un ospite nella sua abitazione, ma non si tratterà della sua ex fidanzata Ayla, ma di Asuman. Quest’ultima approfittando del fatto che il musicista abbia bisogno di un aiuto dopo ciò che gli è accaduto, continuerà a vivere da lui per aver avuto una lite con la sua coinquilina Fatos e con la sorella.

In seguito Deniz ascolterà di nascosto una telefonata tra Fatos ed Engin e dopo aver capito che l’Aslan è diventato il marito della Piran per sottrarre il nipote dalle grinfie degli Onder preferirà non intromettersi. Il musicista dimostrerà di aver rinunciato in modo definitivo all’idea di conquistare la cuoca, quando regalerà ai novelli sposi una macchina fotografica per immortalare tutti i loro momenti.