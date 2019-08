Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera iberica che da otto anni tiene incollati milioni di telespettatori in Italia. Nelle prossime puntate italiane, Isaac Guerrero apprenderà finalmente la verità sulla perfida moglie. Alvaro Fernandez, infatti, rivelerà al falegname che Antolina Ramos ha abortito un bambino che non era suo.

Il Segreto: Antolina ricatta Alvaro, Elsa lasciata sull'altare

Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate in onda da settembre sui teleschermi di Canale 5, svelano che Alvaro (Alessandro Bruni) farà una rivelazione ad Isaac che lo lascerà senza parole.

Tutto inizierà con precisione quando Antolina costringerà il dottore a chiedere la mano della figlia di Don Amancio. Proprio quest'ultima farà una delega affinché il suo fidanzato disponga di tutto il suo patrimonio dopo la vendita delle tenute appartenute al padre. Fernandez, a questo punto, venderà le proprietà dei Laguna per poi scappare con il bottino.

Ebbene sì, il medico pianterà l'ex del Guerrero sull'altare, facendole recapitare una lettera dove le confesserà di averla presa in giro solo per avere i suoi soldi e risolvere così i suoi problemi economici dovuti ad uno strozzino.

Per questo motivo, Elsa (Alejandra Meco) comincerà ad accusare delle vere crisi d'ansia, sebbene ammetta di non stare patendo per amore, ma di essersi fidata di un individuo che l'ha messa sul lastrico.

Isaac vuole trovare Fernandez

Le nuove trame de Il Segreto, rivelano che Isaac sconvolto per ciò che è accaduto alla sua ex fidanzata si metterà subito alla ricerca di Alvaro per costringerlo a restituire il maltolto.

Antolina, a questo punto, andrà su tutte le furie, quando scoprirà che suo marito si è dovuto allontanare da Puente Viejo per qualche tempo. Matias, infatti, confiderà alla Ramos che suo marito ha decido di rintracciare il Fernandez per aiutare Elsa.

Il Guerrero apprende la verità sulla gestazione della Ramos

Lontano da Puente Viejo, il Guerrero riuscirà a trovare il dottore, che rivelerà di non avere più soldi a disposizione.

In questo frangente, quest'ultimo gli confesserà qualcosa di scabroso sul suo matrimonio. Fernandez, infatti, dirà al falegname, che Antolina (Maria Lima) gli ha mentito sui mesi della gestazione, tanto che quando pronunciava il suo sì non era incinta di suo figlio. Inoltre Isaac scoprirà che il feto abortito dalla Ramos non era di sei ma di solo tre mesi, tanto che non poteva essere suo, visto che non avevano avuto rapporti intimi tra di loro.

Quale sarà la reazione del carpentiere? In attesa di scoprirlo, si ricorda che la soap opera di Canale 5 tornerà sui teleschermi di Canale 5 lunedì 26 agosto.