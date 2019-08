Nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca "Tempesta d'amore", interpretata da un foltissimo cast di attori fra cui spiccano Dirk Galuba (Werner Saalfeld), Lorenzo Patané (Robert Saalfeld), Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler), Helen Barke (Denise Saalfeld) e Julian Schneider (Joshua Winter). Si segnala che la puntata del 15 agosto di Tempesta d'amore non andrà in onda a causa della ricorrenza del Ferragosto.

Durante il resto della settimana, invece, le puntate andranno in onda regolarmente ogni giorno a partire dalle ore 19.55, esclusa la domenica. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno al ricatto di Nadine e Jessica ai danni di Natascha, alla decisione di Denise di allontanarsi da Joshua e al triangolo formato da Robert, Eva e Christoph.

Christoph inviterà Eva a cena

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che Joshua consiglierà a Christoph di comportarsi meglio nei confronti della sua famiglia se non vuole perdere definitivamente il loro affetto e il loro appoggio.

Dopo aver fatto un accordo con l'amica Jessica, Nadine farà credere a Natascha di essere la madre di Luna e le chiederà 30000 euro in cambio del suo silenzio. Christoph chiederà ad Eva di andare a cena con lui in cambio dell'assoluzione di Robert. Sconvolta dal ricatto subito da Nadine, Natascha si confiderà con André e gli chiederà di aiutarla ad affrontare la situazione. Dopo aver parlato con Annabelle, Christoph si recherà ad un appuntamento segreto che potrebbe fargli perdere tutto ciò che possiede.

Natascha accetterà di pagare 30000 euro a Nadine, ma soltanto ad una condizione messa in chiaro da lei. Robert cercherà di essere ottimista in vista dell'inizio del processo in cui dovrà dimostrare di non aver dichiarato il falso in tribunale. Dopo aver discusso animatamente con Joshua, Denise deciderà di allontanarsi momentaneamente da lui e di non frequentarlo più.

Hildegard e Joshua si prenderanno cura di Denise

Natascha chiederà ad André di consegnare i soldi a Nadine e Jessica al posto suo.

Nel frattempo, le due donne litigheranno animatamente, finendo per compromettere interamente il loro piano. Fabien deciderà di guadagnare i soldi per la tesina, giocando a poker. Tobias lo scoprirà e convincerà il giovane a cambiare idea. Denise riceverà una lettera molto toccante che la devasterà. Hildegard e Joshua lo verranno a sapere e decideranno di aiutarla, prendendosi cura di lei. Boris aiuterà Tobias a prendere una decisione molto importante per la sua vita.

Tina deciderà di aiutare Jessica a superare il suo secondo esame come estetista, facendole volontariamente da cavia.