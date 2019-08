Le avventure della serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che ha conquistato tantissimi telespettatori sono ormai agli sgoccioli, poiché tra qualche settimana si potrà assistere all’epilogo finale. Gli spoiler delle prossime puntate dicono che Nazli Pinar, dopo aver abbandonato la villa di Ferit Aslan senza dargli nessuna spiegazione, a causa delle minacce ricevute da Hakan Onder, scoprirà qual è il vero volto di Pelin Turan.

La cuoca decisa a scoprire cosa nasconde l’ex fidanzata di suo marito, inizierà a seguirla venendo a conoscenza di una sconvolgente verità. Ebbene sì, la sorella di Asuman apprenderà che la sua nuova rivale si è alleata con il marito di Demet per distruggere il suo matrimonio. Dopo aver scoperto il vero motivo per cui Pelin ha rimesso piede in città dopo ben sette anni, la chef si appresterà ad avvisare subito l’architetto.

Deniz non svela l’accordo degli Aslan, la Turan decisa a farsi assumere alla Pusula Holding

Negli episodi italiani attuali, il pubblico ha assistito all’ingresso di Pelin Turan, una donna che è tornata a far parte della vita di Ferit per vendicarsi. Ebbene sì, la new entry dopo essere stata cacciata dall’architetto durante la festa di compleanno dell’uomo, che le ha fatto presente di essere ormai sposato con Nazli, ha stretto un accordo con gli Onder.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Hakan ha invitato la nuova arrivata a mettere il bastone tra le ruote ai coniugi Aslan, con l’intento di riuscire a riottenere l’affido di Bulut. Gli spoiler dei prossimi appuntamenti, rivelano che Pelin tenterà di fare il possibile per farsi dare da Deniz qualche informazione in grado di far entrare in crisi in modo definitivo il suo ex fidanzato e la chef.

Fortunatamente il musicista mentre si troverà in compagnia di Asuman, non riuscirà a confessare alla complice di suo cognato che Ferit e Nazli in realtà si sono sposati per il bene di Bulut.

A quel punto Pelin seguirà alla lettera un piano di Hakan per riuscire a farsi assumere alla Pusula Holding. La diabolica donna presenterà una domanda per potersi occupare di un progetto edile legato all’azienda dell’Aslan, con l’obiettivo di tornare a stare a stretto contatto con l’uomo per cui continua a provare amore.

Nazli smaschera Pelin, Ferit affronta e licenzia la sua ex fidanzata

Ovviamente l’Onder si impegnerà per far entrare la sua nuova complice nella società del suo rivale.

In particolare il marito di Demet, prima dell’assegnazione dell’appalto, ordinerà al suo scagnozzo Bekir di far presentare tutti gli imprenditori che vorrebbero collaborare con Pusula Holding nella sua abitazione, in modo da minacciarli, visto che li costringerà a commettere degli errori durante la presentazione dei loro progetti. La strategia del losco imprenditore avrà un esito positivo, infatti Ferit ed Engin non avranno altra scelta che assegnare la commissione alla Turan.

Nel frattempo Nazli, pur avendo lasciato il marito a causa del vile ricatto dell’Onder, per averla obbligata a divorziare in cambio della libertà della sorella Asuman, altrimenti sarebbe finita in prigione con l’accusa di omicidio, non smetterà di tenere sotto controllo Pelin.

La cuoca infatti avendo ancora dei sospetti sulle vere intenzioni della sua nuova rivale in amore, la pedinerà con l’intento di smascherarla. Con questo stratagemma, la Pinar sorprenderà la Turan e Hakan incontrarsi in segreto, e non esiterà a riprendere il momento scattando una serie di foto per farle vedere a Ferit. Quest’ultimo messo in guardia dalla moglie, si scaglierà subito contro la sua ex fiamma, e la licenzierà.