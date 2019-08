Negli episodi finali della soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, verrà alla luce il motivo per cui Hakan Onder prova così tanto odio nei confronti di Ferit Aslan. Le anticipazioni di settembre dicono che il marito di Demet, dopo aver costretto Nazli Piran a separarsi dal marito con un vile ricatto che coinvolgerà in prima persona Asuman, per essere caduta in una sua trappola, ricatterà Leman.

Il losco imprenditore, certo che presto riuscirà a far tornare a vivere da lui il piccolo Bulut, poiché non potrà stare con una coppia divorziata, ordinerà all’anziana donna di rinunciare alla custodia di nipote.

La madre dell’architetto, sapendo che suo figlio non è a conoscenza che suo marito si è macchiato le mani di sangue in passato per colpa sua, si vedrà costretta ad accettare le condizioni del cognato di Deniz.

Hakan, infatti, si dirà disposto a far sapere al suo rivale che suo padre in un raptus di follia, per essere stato tradito dalla moglie, mise fine alla vita del suo genitore.

Ferit accoglie sua madre, Nazli costretta a lasciare il marito

Negli appuntamenti della serie televisiva Dolunay, che andranno in onda in Italia a settembre, Leman, dopo essere stata messa in guardia da Pelin e Deniz, si avvicinerà a Ferit.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

L’anziana signora spiazzerà il figlio decidendo di trasferirsi nella sua villa, per scoprire se le sue nozze con la cuoca Nazli sono reali. Leman, per nascondere le sue vere intenzioni, farà credere ai novelli sposi di voler trascorrere più tempo con il nipote Bulut.

Nel frattempo Hakan attuerà una tattica per costringere la chef a mettere la parola fine al suo matrimonio con l’Aslan. Tutto inizierà quando il marito di Demet farà vedere alla Piran un filmato nel quale Asuman darà l’impressione di aver ucciso il suo scagnozzo Muzaffer.

Anche se l’Onder preciserà a Nazli che sua sorella in realtà è innocente, pretenderà che lei si affretti a divorziare da Ferit, se non vorrà che la giovane finisca in prigione con l’accusa di tentato omicidio. In un primo momento Nazli, anche se sarà molto sconvolta per la sorte di Asuman, tenterà di non adeguarsi alla volontà del suo ricattatore, ma quando sua sorella sarà sul punto di togliersi la vita farà un passo indietro.

Leman minacciata, Hakan disposto a svelare un segreto del passato

La migliore amica di Fatos lascerà suo marito Ferit proprio quando le dichiarerà il suo amore senza dargli nessuna spiegazione. Successivamente Hakan, non appena si troverà da solo con Leman, approfitterà della situazione per mostrare il suo vero volto: il losco imprenditore ricatterà l’anziana donna invitandola a non ostacolarlo, altrimenti suo figlio verrà a conoscenza di un terribile segreto legato al padre. I telespettatori, grazie a un discorso tra i coniugi Onder, avranno modo di scoprire che il cognato di Deniz ha trascorso parte della sua vita in un orfanotrofio per essere rimasto orfano di entrambi genitori in giovane età.

A quel punto Hakan tornerà a minacciare la madre di Ferit, ricordandole il fatto di essere stata l’amante del suo defunto padre. Il perfido uomo non smetterà di mettere alle strette Leman, visto che dopo averle fatto ricordare che il suo genitore perse la vita dopo aver avuto una relazione con lei, mentre svolgeva il lavoro di cameriere nella fattoria della sorella, le ordinerà di non richiedere la custodia di Bulut quando Ferit e Nazli divorzieranno. È proprio così, il defunto marito di Leman mise fine all’esistenza del padre dell’Onder, dopo aver scoperto il tradimento della consorte.