A quanto pare sono già iniziate le riprese di Temptation Island 2. Cecilia Zagarrigo è la prima tentatrice ufficiale del reality. Daniele Dal Moro ha invece rifiutato l'invito e non sarà presente nell'isola delle tentazioni. Cecilia proviene da Uomini e Donne. Lì ha corteggiato Oscar Branzani e Luca Onestini. La sua convocazione per mostrare la sua arte seduttiva è stata da lei accettata. Al reality, trasmesso a breve da Canale 5, Daniele Dal Moro, invece, avrebbe rifiutato la sua partecipazione.

Temptation Island news: Cecilia Zagarrigo all'isola delle tentazioni

Sarebbe stata ufficializzata la partecipazione di Cecilia Zagarrigo alla prossima edizione di Temptation Island. Il reality aprirà i battenti a breve e i fan sono ansiosi di seguire le varie coppie messe alla prova. A questo scopo tentatori e tentatrici sfoggeranno ogni arma per scombussolare gli innamorati.

Tra di loro, a mettere alla prova l'amore tra le coppie sarà presente un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo.

La web influencer ha 24 anni è nata a Torino e la sua convocazione da parte della produzione del reality sarebbe già avvenuta. La bellissima Cecilia Zagarrigo è avvezza all'arte della seduzione, a Uomini e Donne ha corteggiato Oscar Branzani, Luca Onestini. Non è stata purtroppo scelta da alcuno e per lei non sono piovuti petali di rosa.

Daniele Dal Moro non ci sarà, ha rifiutato l’invito

Daniele Dal Moro, mentre Cecilia sta aguzzando gli artigli per l'isola delle tentazioni, ha rifiutato l’invito.

Egli stesso ha reso noto di averlo ricevuto, ma di non essere interessato al reality Temptation Island Vip.

Del Moro ha invece partecipato al Grande Fratello dove, nell'ultima edizione, si è relazionato con Martina Nasoni, la vincitrice del reality. Daniele ha rifiutato l’invito perché sta seguendo altri lavori. Molto laconiche le sue parole: “Ho già rifiutato”. Non ha aggiunto niente altro per giustificare il suo rifiuto.

Come già è stato reso noto, ci saranno 6 coppie conosciute nel reality. Ci sono state varie polemiche, soprattutto per la presenza di Damiano Er Faina. Proprio quest'ultimo ha sollevato critiche da parte dei fan del programma. Lo youtuber romano avrebbe insultato parecchi personaggi famosi, Barbara D’Urso compresa.

Amedeo Venza avrebbe reso nota la presenza dell' influencer, amico di Cecilia, dal suo profilo Instagram.

Le conferme ufficiali verranno date, in ogni caso, dalla produzione del programma. Sarà arrivato il momento buono per l'influencer, studentessa universitaria in giurisprudenza e hostess per vari eventi? Accogliendo l'invito a Temptation Island Vip potrebbe incontrare l'amore, purtroppo a scapito di qualche coppia.

Il reality delle tentazioni che la Fascino Pgt di Maria De Filippi, entrerà da metà settembre nelle case dei fan.

In questi giorni cominceranno le riprese ufficiali, la conduttrice non sarà più Simona Ventura, bensì Alessia Marcuzzi. Quest'ultima ha postato in Instagram stories sulle riprese ufficiali in Sardegna, la location designata per il reality. Tra le notizie dell'ultima ora, Gossip e Tv rivela che Nicolò Brigante di Uomini e Donne potrebbe essere un tentatore a Temptation Island Vip.