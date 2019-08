Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap Bitter Sweet, che ormai si sta avviando verso le battute finali di questa prima stagione di grande successo. Le trame della prossima settimana, dal 2 al 6 settembre, rivelano che ci saranno dei nuovi colpi di scena che renderanno il tutto ancora più avvincente e appassionante per gli spettatori da casa. Nel dettaglio, infatti, vedremo che Ferit perderà un'occasione importante e si presenterà in netto ritardo all'intervista che aveva programmato presso il ristorante di Nazli.

Le anticipazioni della prossima settimana di Bitter Sweet: Demet minaccia Hakan

Intanto Nazli sarà al centro di un duro scontro con Asuman: la donna, infatti, non ha gradito il fatto che si sia fatta pagare il debito da Deniz e per questo motivo arriveranno ai ferri corti.

Gli spoiler della prossima settimana di Bitter Sweet dal 2 settembre in poi, inoltre, rivelano che Ferit e Nazli si godono un'intera giornata in compagnia per cercare di riconciliarsi e ritrovare un po' della serenità persa.

Occhi puntati anche su Demet, il quale essendo in possesso di una registrazione audio compromettente, minaccia Hakan di poterlo denunciare in quanto responsabile dell'omicidio di Demir e Zeynep.

I protagonisti di queste nuove puntate di Bitter Sweet in onda la prossima settimana, saranno Ferit e Nazli: i due, infatti, si recheranno nel bosco per raccogliere le castagne ma finiranno per perdersi. Ecco allora che non potendo tornare a casa, i due passeranno la notte assieme all'interno di uno chalet disabitato.

L'intera giornata che i due passeranno insieme sarà fondamentale per il loro rapporto: i due, infatti, si sono riavvicinati e soprattutto si confessano a cuore aperto, rivelandoci così i sentimenti che provano l'uno nei confronti dell'altro.

Hakan va a casa di Nazli ma troverà anche la mamma di Ferit

Nel frattempo vedremo che Hakan non ci sta all'idea di essere messo in trappola, e così vedremo che a sua volta studierà un nuovo piano diabolico contro Asuman, per poter poi ricattare in futuro Nazli. Intanto Leman deciderà di stabilirsi definitivamente a casa di Ferit e Nazli: l'intento è quello di poter conoscere meglio sua nuora, passando del tempo con lei.

Le anticipazioni di Bitter Sweet dal 2 settembre in poi, inoltre, rivelano che Hakan deciderà di recarsi a casa di Nazli per poter parlare da solo con lei, convinto del fatto che Ferit non ci sia. Tuttavia nel momento in cui arriverà a casa della donna, dovrà fare i conti con la presenza della mamma di Ferit, e così vedremo che tra i due la situazione diventerà subito molto tesa e saranno così protagonisti di uno scontro verbale.