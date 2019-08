Da ieri, 28 agosto 2019, la 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia è entrata nel vivo. Grande successo per la Cerimonia d'apertura presentata da una madrina d'eccezione: l'attrice Alessandra Mastronardi.

11.17 Verdict: Raymund Ribay Gutierrez e Maxene Eigenmann arrivano al photocall

Il regista Raymund Ribay Gutierrez e l'attrice Maxene Eigenmann al photocall di Verdict (sezione Orizzonti).

Il film sarà presentato oggi.

10.45 La seconda giornata del Festival si apre con il saluto della splendida Isabeli Fontana

10.30 Venezia 2019: Irreversible Inversion integrale

Al Lido hanno presentato Irreversible Inversion integrale.

La giornata di oggi, 29 agosto, invece, vedrà in programma la presentazione del film 'Ad Astra' di James Gray con l'attore Brad Pitt. Proprio oggi, alle ore 14.00 verrà presentato il film in conferenza con lo stesso attore e regista.

'Ad Astra', muovendosi nel filone delle avventure dell’uomo nello Spazio, si interroga sul senso dell’esistenza umana. L’autore ha richiamato direttamente Arthur Clarke, ideatore di '2001: Odissea nello spazio': 'Esistono due possibilità: o siamo soli nell’universo, o non lo siamo. Entrambe sono terrificanti”'

Alle 11.15 è poi la volta del secondo film Usa, il mélo sentimentale 'Marriage Story' di Noah Baumbach (e targato Netflix) con protagonisti Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern e Ray Liotta.

Il film sarà proiettato ufficialmente al pubblico in serata alle ore 19.

Ancora, alle 14 è previsto il primo dei due premi speciali promossi dalla Biennale Cinema. Il regista spagnolo Pedro Almodóvar riceverà il prestigioso Leone d’oro alla carriera; un anno particolarmente significativo per l’autore spagnolo, che festeggia così i 40anni di attività insieme all’ottima accoglienza al Festival di Cannes del suo ultimo film 'Dolor y Gloria'.

Infine, alle 16.45 è prevista la proiezione con pubblico del film 'The Perfect Candidate' della regista saudita Haifaa Al Mansour, dopo il folgorante esordio nel 2012 con 'La bicicletta verde'. Con questo nuovo film la Mansour affronta il tema della donna nella cultura islamica, riflettendo ancora una volta sul sottile confine tra rispetto delle tradizioni e guadagni di modernità, di libertà.Da ultimo, al via già i primi eventi nelle sale conferenza dell’Hotel Excelsior per il settore industry, stampa ma anche per studiosi e appassionati di cinema.

Occhi puntati sull’Italian Pavilion della DG Cinema MiBAC e Cinecittà-Luce, così come lo spazio della Regione Veneto o della Fondazione Ente dello Spettacolo.