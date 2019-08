Torna l'appuntamento con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV andata per la prima volta in onda in Turchia nel 2017 con protagonista Nazli Pinar e Ferit Aslan. La trama della puntata 64 che andrà in onda giovedì 29 agosto alle ore 14:45 su Canale 5, rivela che Demet Kaya deciderà di incastrare Hakan Onder. La sorella di Deniz registrerà il marito mentre confessa tutti i suoi crimini.

Bitter Sweet: riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Bitter Sweet, abbiamo visto Ferit rimanere sconvolto da una rivelazione dell'ex fidanzata, sebbene abbia tentato di non far capire alla consorte il suo turbamento.

Pelin, infatti, ha detto che aveva deciso di abortire il bambino che attendeva da lui dopo la rottura del loro fidanzamento. Poi si era rifugiata in America dove si era unita in matrimonio. Un'unione che non era andata per il verso sperato, tanto che la Turan era tornata in Turchia. Purtroppo la storia dell'interruzione volontaria di gravidanza era una grande bugia orchestrata da Hakan con la complicità della giovane con lo scopo di rovinare le nozze tra l'affarista e Nazli.

Dall'altro canto, la Piran temerà che la comparsa dell'ex fidanzata possa minare il rapporto con il manager proprio ora che le cose avevano preso il verso giusto. Inoltre la cuoca ha scoperto che Asuman non ha pagato le tasse scolastiche, tanto che gli ispettori sono entrati in casa sua e di Fatos per chiedere la restituzione del debito. Infine Deniz ha chiesto spiegazioni per il suo vile comportamento alla Kaya, la quale aveva fatto credere a Ferit che la Pelin l'avesse tradita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Demet registra la confessione di Hakan

Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti la puntata 64 in onda giovedì 29 agosto su Canale 5 dopo Una Vita, rivelano che l'arrivo della Pelin ad Istanbul metterà nuovamente in discussione la storia tra i due protagonisti. Per questo motivo Nazli deciderà di incontrare la sua rivale presso la sua abitazione. Demet, invece, ideerà un piano per mettere con le spalle al muro Hakan.

La Kaya, infatti, acquisterà un registratore per poi convincere l'Onder a vuotare il sacco sugli omicidi di Demir e Zeynep in sua presenza. In questo modo, la sorella di Deniz otterrà la prova regina per incastrare il marito, che non esiterà a sporcarsi nuovamente la mani di sangue tramando una vendetta personale contro l'affarista.

L'Onder vuole rovinare Ferit

Dall'altro canto, Ferit sarà contattato da Cihan nel tentativo di convincerlo a fare degli investimenti con l'intenzione di mandarlo in bancarotta.

Hakan, infatti, dimostrerà di essere disposto a tutto pur di rovinare l'Aslan con ogni mezzo a suo disposizione. Ci riuscirà? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi, ricordando che per rivedere le puntate o le clip riguardanti i momenti salienti vi basterà collegarsi al sito "Mediaset Play".