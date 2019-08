Sono sempre in numerosi i fan che vogliono scoprire in anticipo ciò che accadrà nelle prossime puntate del nuovo sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. Le anticipazioni riguardanti il mese di agosto 2019, dicono che ci sarà un avvicinamento tra Asuman e Deniz. La figlia minore del signor Kemal supporterà il musicista quando lo vedrà soffrire ancora per sua sorella Nazli. La giovane rimarrà al fianco dell’ex fidanzato di Ayla, precisamente quando finirà in ospedale a seguito di un incidente in moto avuto dopo aver appreso che la cuoca è veramente innamorata di Ferit Aslan.

Con il passare dei giorni, Asuman avrà modo di trascorrere parecchio tempo in compagnia del cognato di Hakan, ma purtroppo non sarà certa che il ragazzo ricambi i suoi stessi sentimenti. Ferit e Nazli invece dopo aver convolato a nozze vinceranno una battaglia contro Demet e Hakan, dato che Bulut verrà affidato a loro per merito di Deniz.

La Piran in pericolo, l'Aslan finisce in commissariato

Le avventure di Nazli e Ferit protagonisti della serie televisiva Dolunay, a partire dal 5 agosto 2019 avranno una maggiore durata per via della sospensione estiva dal palinsesto Mediaset delle soap Il Segreto e Beautiful.

Gli spoiler degli episodi che il pubblico italiano potrà vedere nel corso di queste settimane, annunciano che Ferit troverà una soluzione per far tornare a vivere alla sua villa suo nipote Bulut. Il ricco imprenditore deciderà di sposare Nazli per ottenere l’affidamento del bambino. Intanto Engin farà un grande passo nei confronti di Fatos, visto che le proporrà di diventare sua moglie. Ayla tenterà invano di riconquistare Deniz, invece Demet cercherà di sabotare le nozze del suo ex fidanzato, rinchiudendo la futura sposa in una cella frigorifera.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Gossip

Nazli dopo essere stata salvata dal cognato di Hakan pronuncerà il fatidico “sì lo voglio”, ma al termine del banchetto di nozze si accorgerà di avere la febbre alta. Per fortuna Ferit si prenderà subito cura della moglie, facendole fare una doccia fredda. All'improvviso quest’ultimo farà i conti con le forze dell’ordine che dopo aver fatto irruzione nella sua abitazione lo porteranno nella centrale di polizia, con l’accusa di essere indagato per la trasportazione di sostanze illecite nella sua azienda. La Piran molto preoccupata per il marito si recherà in commissariato, e per fortuna tirerà un sospiro di sollievo poiché verrà rilasciato.

Ferit e Nazli ottengono la custodia di Bulut, Asuman e Deniz sempre più vicini

A quel punto l’Aslan e la cuoca continueranno a far credere ai loro amici che la loro unione coniugale sia reale per il bene di Bulut. Proprio per questo motivo, precisamente quando Nazli affermerà di aver sposato Ferit perché prova amore per l’uomo, Deniz si metterà alla guida della sua moto in stato alterato e avrà un incidente.

Asuman dopo aver fatto visita in ospedale al musicista facendogli sentire la sua vicinanza, scoprirà che sua sorella e l’Aslan si sono sposati soltanto per sottrarre Bulut dalle grinfie degli Onder. Durante l’udienza in tribunale la strategia di Ferit e Nazli sembrerà fallire, poiché verrà alla luce il loro accordo pre-matrimoniale. Fortunatamente la situazione si sistemerà quando dopo l'ingresso in aula Deniz. Quest’ultimo seguirà il suo cuore prendendo la giusta decisione per non far soffrire il nipote, dato che testimonierà a favore dei coniugi Aslan, facendo andare su tutte le furie Demet e Hakan che gli avevano chiesto di essere dalla loro parte. Successivamente Nazli pur essendo molto impegnata con il suo ristorante deciderà di organizzare una bellissima sorpresa di compleanno al marito, mentre Asuman anche se si accorgerà di aver instaurato un forte legame con Deniz non riuscirà a capire cosa prova il musicista per lei.