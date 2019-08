Torna l'appuntamento dedicato a Il Segreto, la soap opera nata da un'idea di Aurora Guerra che vanta una media di 3 milioni di telespettatori al giorno. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Francisca Montenegro si dimostrerà sempre più insofferente nei confronti di Roberto Sanchez e Fernando Mesia, e arriverà al punto tale da orchestrare un piano per fare in modo che i due uomini si eliminino a vicenda.

Tuttavia, la dark-lady non riuscirà nel suo intento perché verrà ostacolata da Mauricio Godoy, contrario a questo suo ennesimo, losco piano.

Il Segreto: Maria e Roberto comprano una tenuta

Le anticipazioni de Il Segreto relative agli episodi che verranno trasmessi prossimamente in Italia, si soffermano su Francisca (Maria Bouzas) che, ancora una volta, sarà una delle principali protagoniste delle vicende ambientate a Puente Viejo. La matrona ordirà un piano per allontanare definitivamente Fernando e Roberto dalla nipote Maria (Loreto Mauleon).

Tutto avrà inizio quando Sanchez e la Castaneda acquisteranno la tenuta La Havana che sorgerà non troppo distante da Puente Viejo. La Montenegro sarà contenta all'idea che la figlioccia non tornerà più a Cuba insieme ad Esperanza e Beltran. Nonostante ciò, continuerà a tramare alle spalle del povero Roberto con l'iniziale complicità di Mauricio Godoy.

Francisca contro Fernando e Sanchez

Francisca farà in modo che Mesia e Sanchez abbiano uno scontro a fuoco, uccidendosi a vicenda.

Fernando, prima di partire per Madrid, chiederà a Roberto (Juan Dos Santos) di mostrargli la villetta che ha comprato e nella quale andrà a vivere con Maria.

La Montenegro approfitterà della situazione e, dopo aver convocato il compagno di Maria nel suo studio, gli dirà che in realtà il figlio di Olmo gli ha chiesto di poter visitare la tenuta perché ha intenzione di togliergli la vita. Proseguendo nella sua strategia, Francisca consegnerà a Sanchez un'arma da fuoco per far sì che possa opportunamente difendersi.

L'uomo, spiazzato dalla rivelazione della matrona, accetterà il revolver ma non dirà nulla alla Castaneda di quanto accaduto.

L'obiettivo della dark lady sarà chiaro: scatenare un conflitto a fuoco tra i due uomini, per far sì che possano uccidersi a vicenda. Peccato per lei che, però, le cose non andranno come aveva previsto.

Mauricio salva Mesia

Mauricio Godoy (Mario Zorrilla) questa volta non seguirà gli ordini della sua padrona, infatti parlerà in disparte con Fernando e gli dirà che Roberto ha ricevuto dalle mani della Montenegro un'arma da fuoco, facendogli così capire che la sua vita è in pericolo.

Mesia, a questo punto, per evitare il peggio non si presenterà all'appuntamento a La Havana e fuggirà direttamente a Madrid senza avvisare nessuno.

E così il capomastro riuscirà a salvare la vita del figlio di Olmo, mentre Donna Francisca non capirà perché Fernando ha lasciato in tutta fretta Puente Viejo.

Ricordiamo che attualmente la soap opera è in pausa estiva e che la programmazione riprenderà regolarmente a partire da lunedì 26 agosto.