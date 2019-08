I prossimi due appuntamenti di Una vita, quelli di martedì 27 e mercoledì 28 agosto, saranno incentrati principalmente su Ursula. La perfida Dicenta, ormai, avrà le ore contate. Dopo aver disseminato tanto odio e tanta zizania nel suo quartiere, si troverà costretta a fare i conti con tutte le malefatte di cui si è resa protagonista in passato. La donna, infatti, si troverà ad affrontare l'ostilità di tutte le persone che la circondano. A ferirla maggiormente sarà soprattutto suo padre. Nel corso di una dura discussione tra i due, infatti, l'uomo la ripudierà.

Questo avvenimento sarà un'umiliazione estrema per la potente Ursula.

Una Vita puntata martedì 27 agosto: Ursula ritorna in città e ad attenderla c'è Samuel

L'episodio di Una Vita di domani, martedì 27 agosto, sarà incentrato sul ritorno nel quartiere di Ursula. Prima che questo accada, però, saranno trasmesse altre scene. La puntata incomincerà con Flora, la quale si recherà da Felipe per chiedergli aiuto.

La donna, infatti, avrà bisogno di lui affinché assuma la difesa di Pena. Lui sembra essere l'unico spiraglio di salvezza per riuscire a porre rimedio a tutti i pasticci commessi. L'attenzione, poi, si sposterà finalmente su Ursula.

La donna, infatti, più sola e avvilita che mai, deciderà di recarsi nel suo quartiere di nuovo. La Dicenta, però, sarà ignara del fatto che ad aspettarla ci sarà Samuel. L'uomo si intrufolerà nell'abitazione della protagonista e avrà in serbo per lei una pessima sorpresa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nel frattempo, le condizioni di salute del Colonnello Valverde peggioreranno sempre più, l'uomo incomincerà a perdere la vista sempre più rapidamente.

Episodio mercoledì 28 agosto: Ivan ripudia sua figlia Ursula

Per quanto riguarda la puntata di Una Vita di mercoledì 28 agosto, invece, assisteremo ad un duro scontro tra Ursula e suo padre Ivan. La donna sembrerà intenzionata a decantare la sua innocenza e la sua assoluta buona fede al padre.

Nel tentativo di avvalorare ulteriormente le sue dichiarazioni, la Dicenta dipingerà Samuel come una persona falsa e cattiva.

Ivan, però, non si mostrerà affatto propenso ad ascoltare lo sproloquio della figlia. L'uomo, infatti, non si fida assolutamente di lei e farà il possibile per farle comprendere tutto il disprezzo nutrito nei suoi confronti. L'apice sarà toccato nel momento in cui Ivan deciderà addirittura di ripudiare sua figlia.

L'uomo arriverà a gridarle in faccia di vergognarsi pesantemente di averla messa al mondo. Queste parole, ovviamente, getteranno Ursula nello sconforto più totale. La donna, infatti, sarà sempre più prossima all'essere internata in manicomio.