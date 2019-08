Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. Nelle puntate trasmesse a fine agosto, Ferit Aslan e Nazli Piran minacceranno Hakan Onder e Demet Kaya dopo aver capito che Burak è una loro spia e gli chiederanno di lasciarli in pace.

Bitter Sweet: Demet ingaggia Burak

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, tratte dalle puntate in onda a fine agosto su Canale 5, si soffermano su Ferit e Nazli, i quali si scaglieranno come una furia contro Hakan e Demet dopo aver smascherato la loro spia.

Come abbia visto negli appuntamenti precedenti la Kaya ha ingaggiato Burak per spiare le mosse della cuoca al suo ristorante. Proprio quest'ultima ha assunto il giovane come cameriere ignorando le sue intenzioni malvagie. L'uomo, infatti, ha informato la moglie dell'Onder che la Piran si era recata a comprare del pesce fresco in una pescheria di fiducia. Qui la diabolica bionda ha approfittato della distrazione del pescatore per chiuderla nella cella frigorifero dove ha rischiato di morire assiderata.

Fortunatamente la cuoca è stata salvata dall'intervento provvidenziale di Deniz grazie al quale ha potuto sposare l'Aslan. Burak, nel frattempo, ha continuato nel suo doppio gioco almeno fin quando Asuman ha scoperto la sua strategia.

Asuman apprende che il cameriere è una spia

Nella puntata di Bitter Sweet andata in onda il 9 agosto: Asuman ha visto Burak usare lo stesso telefono che le aveva regalato la moglie di Hakan quando aveva dovuto scattare delle foto ai documenti per l'affido del piccolo Bulut.

La giovane, a questo punto, ha capito che il cameriere è una spia mandata dalla Kaya per distruggere la felicità della sorella e di Ferit. Di conseguenza la Piran ha raccontato a Nazli e l'Aslan che non è possibile che il cameriere abbia acquistato il telefono per via delle sue precarie condizioni economiche. Dopo essere stato smascherato il ragazzo è fuggito dall'attività di ristorazione inseguito dall'affarista che dopo una corsa a perdi fiato è riuscito a fermarlo.

Durante la chiacchierata, la spia ha negato di essere al servizio della sorella di Deniz ma è stato inchiodato da un messaggio telefonico. Come evolverà la storia?

Nazli e Ferit smascherano Hakan e la Kaya

Gli spoiler di fine agosto rivelano che, dopo aver chiuso Burak in una sala del ristorante sorvegliata da Tarik e Manami, i coniugi Aslan correranno da Hakan e la moglie per informare di aver saputo il loro vile piano.

In questo frangente, Nazli e Ferit avranno una violenta discussione con l'Onder e la Kaya ai quali chiederanno di non mettere più becco nella loro vita privata tanto da obbligarli a lasciarli in pace per sempre. All'inizio, Hakan tenterà di fare il gradasso ma poi cambierà tono quando scoprirà dell'arrivo delle autorità per arrestarlo. Nel frattempo al ristorante Burak guadagnerà la fuga approfittando di un momento di distrazione di Tarik e della maestra di giapponese.