Torna lo spazio con Il Segreto, lo sceneggiato iberico campione di ascolti delle reti Mediaset. Nelle puntate in onda a metà agosto in Spagna sull'emittente Antena 3 Francisca Montenegro arriverà ad allearsi con Severo Santacruz e Carmelo Leal pur di salvare Puente Viejo dal piano distruttivo di Fernando Mesia e Garcia-Morales.

Il Segreto: Fernando e Garcia-Morales vogliono la distruzione di Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda in Spagna questa settiman,a annunciano una svolta inaspettata tra i due grandi nemici di Puente Viejo.

Francisca, infatti, si alleerà con Severo e Carmelo per salvare Puente Viejo e distruggere Fernando una volta per tutte. Tutto avrà inizio con precisione quando Juan Garcia - Morelas arriverà nel borgo iberico con l'intenzione di aprire la diga e inondare i territori. Un'ipotesi che era stata già ventilata dal sindaco per vendicarsi della matrona. In questo frangente i telespettatori scopriranno che il Mesia è un complice del nuovo arrivato che dimostrerà di avere un legame strettissimo con Maria Elena, la sposa defunta di Fernando.

A tal proposito il figlio di Olmo porterà Maria Castaneda nella tenuta de L' Havana per ricevere le cure necessarie dopo il grave incidente alle gambe. Dall'altro canto la Montenegro cercherà un modo per salvare il borgo iberico dall'imminente distruzione da parte del colonnello.

Il Mesia fuori controllo, Carmelo vittima di sensi di colpa

Le trame de Il Segreto, in onda ad agosto in Spagna, rivelano che Fernando si dimostrerà sempre più fuori controllo dopo aver allontanato la sua ex moglie da tutti gli affetti più cari.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Infatti sarà sempre più deciso a vendicarsi con il complice di Juan Gracia - Morales, mentre Carmelo e Severo Santacruz tenteranno di trovare una strada per evitare la catastrofe. In particolare il Leal accuserà dei sensi di colpa in quanto l'idea di distruggere il paesello era stato un suo errore del passato. Inoltre non si darà pace per non essere riuscito a salvare la moglie Adela, perita in un grave incidente automobilistico che come abbiamo visto non è stato provocato dalla Montenegro come tutti sospettavano. Infatti anche dietro questa tragedia familiare sembra ci sia la mano del folle Mesia.

Il Leal, Severo e Francisca uniscono le forze

Se il figlio di Olmo sequestrerà la Castaneda in un monastero abbandonato pur di tenerla tutta per sé, la darklady si alleerà per la prima volta con i suoi acerrimi nemici. Francisca, infatti, stringerà un accordo con il Leal e Severo dopo essere riuscita a salvare suo marito Raimundo e la Campuzano da morte certa. Questo fatto porterà il latifondista a credere in una redenzione della sua più spietata nemica.

I tre riusciranno ad evitare la peggio per Puente Viejo? In attesa di scoprirlo si ricorda che lo sceneggiato torna lunedì 29 agosto su Canale 5.