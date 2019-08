Torna lo spazio con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV di grandissimo successo di questa estate italiana. Negli episodi 49 e 50 trasmessi venerdì 9 agosto su Canale 5, Hakan Onder farà in modo che Ferit Aslan venga accusato dalla polizia di traffici di sostanze stupefacenti.

Bitter Sweet: riassunto episodi precedenti

Negli episodi precedenti di Bitter Sweet andati in onda giovedì 8 agosto su Canale 5 vedremo Deniz rintracciare Nazli prima che muoia rinchiusa in una cella frigorifero di una pescheria di fiducia.

Poi il fratello di Demet ha accompagnato la cuoca in casa sua per poter cambiare gli abiti ghiacciati. Qui i due giovani saranno raggiunti dall'affarista che non vorrà sentire neanche proferire parola dalla bocca della Piran. Anzi, Ferit ha preteso che la cuoca diventi la sua sposa dopo aver organizzato il banchetto nuziale nei giardini della sua dimora. All'evento, Hakan e Demet si sono dimostrati stupefatti di aver ritrovato la sorella di Asuman viva e vegeta, mentre il Kaya è rimasto così deluso da decidere di lasciare Istanbul insieme ad Alya.

Subito dopo le nozze, Nazli si è sentita male, tanto da non riuscire a togliersi il vestito da cerimonia. L'Aslan, a questo punto, l'ha aiutata a spogliarsi ed entrare nella doccia nel tentativo di abbassare la febbre elevata. Infatti il giovane ha eseguito i consigli del suo medico di fiducia, interpellato per telefono quando si era accorto che la Piran scottava. Dall'altro canto, Deniz ha assunto una carica di prestigio all'interno dell'azienda famigliare, mentre l'Onder ha ricevuto una lettera con la richiesta di affidamento da parte dei coniugi Aslan.

Hakan fa arrestare Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, riguardanti gli episodi 49 e 50 trasmessi venerdì 9 agosto alle ore 14.45 su Canale 5, rivelano che Hakan non si arrenderà, tanto da giocarsi l'ultima carta possibile per ostacolare l'affidamento di Bulut da parte di Ferit. L'Onder, infatti, penserà bene di rovinare la reputazione dell'Aslan, occultando delle sostanze stupefacenti nei camion della Pusola Holding per far incriminare il proprietario per traffici illeciti. Più tardi le autorità turche si presenteranno all'abitazione del ricco manager tanto da invitarlo a seguirli in commissariato.

Asuman apprende che Burak è una spia degli Onder

L'Aslan sarà accusato di contrabbando durante l'interrogatorio preliminare al comando della polizia. Nonostante tutto, l'affarista riuscirà a guadagnare la libertà molto velocemente in quanto dimostrerà di non essere implicato nel ritrovamento delle sostanze stupefacenti. Ferit, infatti, accuserà senza misure il diabolico Hakan che crederà invece di averla fatta franca, visto che è all'oscuro della sua liberazione.

Nazli, invece, si comporterà come una moglie addolorata, tanto da stare vicino al suo neo-sposo. Al ristorante, Asuman scoprirà che Burak non è altro che una spia comprata dalla signora Onder, tanto da avvisare subito la Piran e il cognato. Peccato che i coniugi non riescano a dimostrare la malafede della Kaya, in quanto il consorte interverrà prontamente in sua difesa.