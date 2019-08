L’appassionante serie televisiva turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, dopo la pausa dovuta alla settimana di ferragosto, proseguirà la sua messa in onda con l’appuntamento pomeridiano fino ai primi di settembre. Dagli spoiler riguardanti ciò che accadrà a partire dal 19 agosto si evince che Burak, il ragazzo che ha consentito a Demet di mettere il bastone tra le ruote a Ferit e Nazli spiando tutti i movimenti della coppia, uscirà di scena.

Il cameriere riuscirà a fuggire quando i coniugi Aslan avranno un duro confronto con Demet e Hakan. Mentre l’architetto consegnerà all’Onder il cellulare che sua moglie aveva dato al suo cameriere per danneggiarlo, la chef farà presente alla diabolica bionda che sua sorella Asuman si è pentita di aver lavorato per lei. A questo punto il ricco imprenditore dirà ai malvagi coniugi di essere stufo delle loro macchinazioni.

Ferit e Nazli smascherano Burak grazie ad Asuman

Come hanno avuto modo di vedere i telespettatori italiani della soap Dolunay, nella puntata andata in onda il 9 agosto 2019, Ferit e Nazli hanno scoperto di aver assunto una spia di Demet nel loro ristorante Sakura che gestiscono insieme a Manami. Dopo essersi accorta che il cameriere Burak non faceva altro che parlare al cellulare durante le ore di lavoro, Asuman non ha fatto fatica a notare che si trattava dello stesso smartphone che le aveva dato la moglie di Hakan per incastrare l’Aslan.

La giovane, non avendo smesso di odiare la sorella di Deniz, si è vendicata nuovamente mettendo in guardia il cognato. L’architetto non appena è venuto a conoscenza di avere un traditore nella sua attività di ristorazione ha avuto la conferma che il diretto interessato, Burak, non avrebbe potuto possedere un telefono così costoso per via delle sue disagiate condizioni economiche. Quest’ultimo, dopo aver scoperto di essere stato smascherato da Ferit e Asuman, ha tentato di scappare senza riuscire nel suo intento. A questo punto il ricco imprenditore ha fissato un appuntamento con Demet per fargliela pagare.

Duro confronto tra i coniugi Aslan e gli Onder, il marito di Demet su tutte le furie

Le anticipazioni degli episodi numero 51-55 che andranno in onda su Canale 5 dopo la settimana di ferragosto, da lunedì 19 a venerdì 23 agosto, rivelano che i coniugi Aslan si recheranno insieme all’incontro con la diabolica bionda venendo colti di sorpresa. La cuoca e l’architetto, infatti, affronteranno i coniugi Onder.

Nazli e Ferit approfitteranno dell’assenza del piccolo Bulut per poter affrontare i loro rivali. I novelli sposi, avendo sicuramente intuito che Demet ha tentato di sabotare le loro nozze con l’aiuto del suo complice Burak, diranno alla donna e ad Hakan di smettere di continuare ad interferire nelle loro vite. In seguito l’Aslan scatenerà per l’ennesima volta la furia dell’Onder facendogli sapere che due dei suoi uomini sono finiti dietro le sbarre del carcere mentre Burak riuscirà a far perdere le sue tracce grazie ad una distrazione di Tarik e Manami.