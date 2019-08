Nuovo appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, lo sceneggiato turco che sta appassionando sempre più italiani sulle reti Mediaset. Nelle puntate in onda da lunedì 2 a venerdì 6 settembre su Canale 5 Ferit Aslan e Nazli Piran saranno travolti dal desiderio dopo essersi persi nel bosco mentre Hakan Onder rimarrà di sasso quando troverà Leman in casa del rivale.

Bitter Sweet: Deniz salva Asuman

Le anticipazioni di Bitter Sweet, relative alle puntate in onda da lunedì 2 a venerdì 6 settembre su Canale 5, rivelano che Ferit arriverà in ritardo all'incontro con i giornalisti nel ristorante destando la furia di Nazli.

Proprio quest'ultima avrà un brutto litigio con Asuman in quanto Deniz l'ha aiutata a pagare la tassa scolastica. Più tardi la Piran, sempre più delusa, deciderà di prendersi qualche giorno di riposo mentre la sorella intenderà restituire i soldi al Kaya. Per questo motivo la ragazza accetterà di lavorare per un complice di Hakan, un uomo molto pericoloso che tenterà di violentarla. Fortunatamente il musicista eviterà il peggio.

Nazli e Ferit fanno pace

Intanto la segretaria rivelerà a Ferit dove si trova Nazli tanto da precipitarsi da lei. La coppia trascorrerà una giornata ad aiutare lo zio a raccogliere le olive. Qui i due giovani riusciranno ad appianare le divergenze e si recheranno nel bosco a cercare funghi da servire nel loro ristorante. Demet, invece, mediterà una vendetta nei confronti di Hakan. La Kaya, infatti, registrerà la confessione dove l'Onder ha ammesso di essere coinvolto nella morte dei genitori di Bulut. Infine la donna deciderà di denunciarlo alla polizia.

La Piran e l'Aslan passano la notte insieme

Gli spoiler di Bitter Sweet al 6 settembre rivelano che i genitori adottivi di Bulut si perderanno nel bosco e riusciranno a trovare riparo in uno chalet, fortunatamente disabitato. Qui la coppia deciderà di passarvi la notte. Nella circostanza la Piran e l'Aslan si confideranno a cuore aperto tanto da essere travolti dalla passione. Nel frattempo Deniz e Pelin cercheranno di portare a galla la verità sulle nozze di questi ultimi.

L'arrivo di Leman

Hakan mediterà un piano per tenere in pugno la Piran. Per fare ciò organizzerà una trappola contro Asuman in modo da poterla ricattare. L'Onder, infatti, si recherà al ristorante, dove però non troverà la Piran. Allo stesso tempo Leman arriverà ad Istanbul per scoprire la verità del matrimonio contratto dal figlio. Per questo motivo la donna si trasferirà nella villa della cuoca per conoscerla meglio.

Sarà proprio in questo momento che la madre dell'Aslan riceverà la visita del cattivone. Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere le puntate finali della Serie TV turca.