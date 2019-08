Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV turca che tornerà in onda da lunedì 19 agosto, dopo lo stop per le festività di Ferragosto. Nelle puntate che verranno trasmesse prossimamente su Canale 5, Asuman Piran vivrà dei momenti drammatici quando Muzaffer, il suo datore di lavoro, tenterà di abusare di lei dopo averla segregata in casa.

Bitter Sweet: Asuman deve saldare le tasse scolastiche

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, riguardanti le puntate in onda prossimamente su Canale 5, si soffermeranno su Asuman, la quale riceverà le attenzioni di un perfido uomo, un certo Muzaffer.

Tutto avrà inizio nel momento in cui la giovane tornerà ad abitare con Fatos dopo aver trascorso del tempo in casa di Deniz. Qui la Piran comincerà ad avere dei problemi con il pagamento delle tasse scolastiche, visto che ha utilizzato tutto il suo denaro per divertirsi e fare spese.

Per questo motivo la sorella di Nazli verrà rintracciata da alcuni addetti del pignoramento, tanto da rischiare di essere cacciata dall'istituto scolastico.

Dall'altro canto, Fatos informerà la cuoca che sua sorella ha dei problemi con un debito non ancora saldato. Sentite queste parole, la moglie di Ferit obbligherà Asuman a lavorare al ristorante per risanare il debito.

La Piran accetta l'offerta di lavoro di Muzaffer

Le trame di Bitter Sweet in onda prossimamente, svelano che Deniz (Hakan Kurtas) deciderà di pagare le tasse scolastiche di Asuman, in nome della loro grande amicizia.

Un gesto che farà arrabbiare moltissimo Nazli (Ozge Gurel), mentre sua sorella sarà riconoscente verso il musicista. In questo frangente, la moglie dell'Aslan accuserà la Piran di aver trovato la via più semplice per porre fine al disastro che ha combinato. Per questo motivo la ragazza, distrutta dalle parole della sorella, accetterà un'offerta lavorativa da parte di Muzaffer. A tal proposito, il Kaya disapproverà il nuovo impiego della giovane, tanto da consigliarle di tornare sui suoi passi.

Deniz salva Asuman dalle grinfie di Muzaffer

Asuman (Ilayda Akdogan) accetterà di lavorare come cameriera per Muzzafer, ma si troverà presto in pericolo quando scoprirà che l'uomo vorrà abusare di lei. Muzaffer, infatti, la rinchiuderà nella sua abitazione dopo averle rubato il cellulare. Qui minaccerà la Piran di grosse conseguenze se non accetterà di finire a letto con lui. La ragazza si tirerà ovviamente indietro, per questo motivo il suo nuovo datore di lavoro tenterà di passare alle "maniere forti", ma grazie all'intervento di Deniz si eviterà il peggio e la ragazza verrà tratta in salvo.