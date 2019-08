Prosegue su Canale 5 l’appuntamento con le appassionanti vicende di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la telenovela rivelazione d'ascolti di questa stagione televisiva estiva. Le anticipazioni turche delle puntate che verranno trasmesse in Italia da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019, segnalano che la serenità ritrovata tra Ferit Aslan e Nazli Piran verrà messa in discussione da un nuovo volto femminile.

La donna in questione si chiama Pelin Turan, e farà ritorno ad Istanbul dopo sette anni per riconquistare il suo ex fidanzato, che si rivelerà essere proprio l’architetto. La new entry desiderosa di vendetta si alleerà con Hakan Onder, per riprendersi il ricco imprenditore a tutti i costi. Il marito di Demet quindi si servirà della vecchia conoscenza del suo nemico, visto che le offrirà del denaro per poter riottenere la custodia di Bulut, ma soprattutto il 48% delle azioni della Pusula Holding.

La preoccupazione dell’Aslan, la Turan medita vendetta

Un nuovo ingresso porterà scompiglio ai due protagonisti principali dello sceneggiato turco Dolunay la prossima settimana. Negli episodi dal 61 al 65 in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset dal 26 al 30 agosto 2019, Nazli con l’aiuto di Fatos e Tarik organizzerà una festa di compleanno per Ferit con l’intento di sorprenderlo. La cuoca dopo aver visto una vecchia foto che ritrae l’Aslan in compagnia di un gruppo di vecchi amici, deciderà di invitarli al party.

Nel frattempo Hakan osserverà ogni mossa del suo rivale, poiché vorrà trovare un nuovo modo per metterlo in cattiva luce, per potersi riprendere Bulut. In seguito la sorella di Asuman si specializzerà ulteriormente nella sua professione di cuoca, iniziando a dare delle lezioni di cucina. Ferit si preoccuperà quando non riuscirà a trovare da nessuna parte il suo fidato investigatore privato Tahir, da poco assunto al servizio dell’Onder.

L’Aslan a seguito del suo compleanno darà l’impressione di essere sempre più complice con Nazli, pur avendo rivisto una sua ex fidanzata nel corso della serata. Purtroppo l’affinità tra i novelli sposi durerà poco per via di Pelin, che non avrà affatto delle buoni intenzioni. Quest’ultima ancora furiosa per non aver formato una famiglia con l’architetto vorrà vendicarsi.

Pelin si allea con Hakan, Ferit trascura la moglie

La Piran non reagirà affatto bene, visto che farà fatica a nascondere la sua gelosia quando verrà a conoscenza che la Turan è stata il grande amore di suo marito.

Hakan e Demet approfitteranno del ritorno di Pelin per far entrare in crisi i coniugi Aslan. La Turan infatti, dopo aver stretto una pericolosa alleanza con l’Onder che le farà sapere che Ferit mise fine alla loro relazione a causa di sua moglie, sconvolgerà l’architetto. Il marito di Nazli scoprirà che la sua ex fiamma si vide costretta ad interrompere la sua gravidanza quando venne lasciata da lui. Le parole pronunciate dalla donna turberanno abbastanza il ricco imprenditore, al tal punto da ritardare al lavoro per avere un nuovo incontro con la sua ex fiamma. Nazli intenzionata a scoprire come mai Pelin è ritornata nella vita di Ferit dopo tutto questo tempo, inviterà la donna a raggiungerla a casa. Nel contempo Demet non appena suo marito Hakan le vieterà di uscire dalla loro abitazione per non dichiarare alla giustizia che è l’assassino dei genitori di Bulut, escogiterà un piano per sfuggire alle grinfie del crudele uomo. La sorella di Deniz di nascosto registrerà la voce dell’Onder quando le ribadirà per l’ennesima volta le malefatte commesse. L’Aslan trascurerà la moglie non prendendo parte ad un reportage gastronomico tenutasi nel suo ristorante, perché si troverà in compagnia di Pelin. Nel frattempo Nazli sarà convinta che la Turan non sia una persona affidabile. Quest’ultima dopo aver trascorso del tempo con Ferit per l’ennesima volta, prometterà ad Hakan di aiutarlo a rovinare il suo nemico.